总用一侧牙吃饭影响面容伤听力

吃东西时只用一侧牙齿进行咀嚼不仅影响食物消化，也会伤害到口腔健康和面容形态。近期，韩国延世大学的一项新研究表明，咀嚼方式还能影响人的听觉功能，单侧咀嚼或可造成听力损害。

研究小组以参加韩国国民调查的1773名40~89岁成人为对象进行研究。参试者被分为单侧咀嚼倾向低、中、高三个组。在随后开展的听力损失关联性调查中发现，高单侧咀嚼倾向组的人，听力损失情况比低单侧咀嚼倾向组严重，听觉测试得分明显较低。研究结论发表在《日本流行病学杂志》上。

研究人员表示，日常生活中，人们应尽可能避免只用一边咀嚼。