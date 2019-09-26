乘公交戴耳机最毁听力

受访专家：解放军总医院耳鼻喉科主任医师 杨仕明

“年纪轻轻就耳背”不是一句玩笑话。根据世界卫生组织今年公布的数据，目前全世界已有4.32亿成人和3400万儿童的听力受损。12~35岁的年轻人中，约50%（相当于11亿）常暴露于娱乐噪声环境中，面临听力受损风险。

解放军总医院耳鼻喉科主任医师杨仕明告诉《生命时报》记者，导致听力受损的原因有很多，如遗传因素、分娩因素、传染病、耳部感染、服用耳毒性药物、暴露于过量噪声和衰老等。其中，娱乐性噪声导致的听力受损是可防可控的，应该引起足够关注。他指出，现在很多年轻人通勤时，在公交车、地铁等嘈杂的地方戴耳机听歌、玩游戏、看剧，这一举动相当于自残，可能会造成永久性的听力损伤。

所谓听力损伤，就是耳朵在过长的时间内承受了过大的声音，进而导致听力下降。杨仕明解释，耳朵分为外耳、中耳和内耳，其中与听力最密切相关的是鼓膜、听小骨以及耳蜗。声音经过外耳道到达鼓膜引起振动，通过听小骨传递到充满液体的耳蜗内。耳蜗中的毛细胞会将振动转化为电信号，神经纤维将其传导至大脑内产生听觉。一般来说，当声音持续高于85分贝，就会造成听觉疲劳。地铁、公交车等较为嘈杂的环境中，声音约为80分贝，人们戴耳机时为了听清所放音乐，自然而然会将音量调到比环境噪音更高，并且对高音量的刺激浑然不觉。高音不断冲击震荡耳蜗中的液体，内耳毛细胞会因受到过度刺激而死亡，久而久之，听力就会受到损伤。

我国曾对大学生和高中生听力健康情况做过调查，结果显示他们对噪声可能导致听力损伤知之甚少，不懂得如何保护听力。杨仕明表示，正确用耳应做到以下几点：1.使用耳机时不要超过最大音量的60%，连续使用耳机的时间不要超过60分钟，且不在大街、公交车、地铁等嘈杂的环境下戴耳机。2.尽量避免或减少去迪厅、摇滚音乐会等娱乐场所，如果必须参加，应使用耳塞、耳罩等防护装置。3.若在早期或短期内噪声造成了轻微听力损失，可以通过脱离噪声环境，充分休息的方式恢复听力。如果出现耳部疾病或听力出现障碍时，应及时到医院治疗。（记者 江 越）