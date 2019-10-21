60岁阿姨年轻得像40岁，可能并非好事！

为什么60岁的女性会有一张40岁的面容？高血压、糖尿病和癌症有关吗？在此我想与大家分享两个真实案例。

我在门诊遇到过一位病人，这位阿姨60岁了，面色比较红润，显得特别年轻，就像40多岁。我询问阿姨哪里不舒服，她说是肚子有点不舒服，且绝经大概5年了，最近却偶尔有阴道出血。

为什么60岁的女性年轻的像40岁？我先让阿姨做了一个B超检查，然后查了血液里的肿瘤标志物和血液中的激素水平。通过检查发现，她有卵巢功能性肿瘤。

这种肿瘤能分泌雌激素，引起了子宫内膜生长，然后出血。而阿姨自认为的又来例假，其实就是肿瘤生长刺激的子宫出血。因为雌激素分泌的多了，所以阿姨也显得脸色红润，比真实年龄要年轻很多。

提醒有些年纪大的女性们要注意，现在生活好了，大家保养的也好了，显得年轻是好事。但如果同时身体伴有一些症状就要警惕了。像这位阿姨这种面色红润且伴有阴道出血的情况，就要及时到医院检查。

另外我还想提示，女性患高血压、糖尿病也可能会引起癌症。

我曾经接诊过一个女病人，当时她体重已经达到了200斤，且伴有高血压、糖尿病。她来找我看病是因为宫颈发生了病变，之后我就让她定期来医院检查，防止向子宫内膜癌方向发展。

她55岁的时候就绝经了，但是没过两年又出现了阴道出血，检查发现是子宫内膜癌的早期症状。当时她就问我：“为什么频繁检查也挡不住内膜癌的发生呢？”

其实子宫内膜癌有几个常见高危因素：肥胖、糖尿病、高血压。所以，身体肥胖同时伴有糖尿病、高血压的女性，子宫内膜癌的发病概率就比较高。

作为医生，这件事也让我思考了很久。我欣慰的是在她子宫内膜癌早期就发现了，因为子宫内膜癌只要早发现、早治疗，预后情况就比较好，存活率较高。