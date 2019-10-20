我们为什么关注“隐性饥饿”

在刚刚过去的世界粮食日，一条有关“隐性饥饿”的新闻上了微博热搜榜首。联合国世界粮食计划署（WFP）、美团点评和50多家餐饮品牌共同发起“拒绝隐性饥饿”健康饮食倡导行动，WFP中国办公室副国别代表玛哈·艾哈迈德在活动致辞中介绍，目前全球有超过20亿人处于“隐性饥饿”状态，中国有超过3亿的“隐性饥饿”人口，是世界上受该问题严重挑战的国家之一。

“隐性饥饿”是由于营养不平衡或者缺乏某种维生素及人体必需的矿物质，从而产生隐蔽性营养需求的饥饿症状。相较显性饥饿患者因能量、蛋白质、脂肪等摄入不足导致营养不良，呈现出体重减少、瘦弱不堪的体态，隐性饥饿患者个体可能呈现出健康的体态，但隐性饥饿会增加癌症、糖尿病、心血管疾病等慢性病的风险（大约70%的慢性疾病与隐性饥饿有关），会影响人的智力、体力、免疫力以及造成出生缺陷，严重危害身体健康。

如果说，显性饥饿是由于缺乏能量、蛋白质、脂肪等营养物质而造成，可以通过传统意义上的“充饥”“吃饱”来解决，隐性饥饿则是由于营养不均衡和缺乏微量元素、维生素、矿物质而造成，需要通过“吃对”“吃好”来解决。一个国家、地区要战胜显性饥饿，就是要解决“吃饭问题”“温饱问题”，即努力增加粮食、肉蛋等基本食品的生产供应，使绝大多数人能够“吃饱”。而一个国家、地区要战胜隐性饥饿，就是要在“吃饱”基础上形成合理的膳食结构，促进全民科学饮食、健康饮食，构建全面均衡、保障有力的健康饮食公共服务体系。

为此，政府要在组织协调、统筹生产消费、加强健康饮食教育、加大公共财政投入等方面发挥主导作用。这些工作包括：制定实施国民营养计划，全面普及膳食营养知识，发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居民形成科学的膳食习惯；建立健全居民健康饮食监测制度，对学校、幼儿园、养老机构等重点区域及相关重点人群实施营养干预，加强营养健康指导服务，建设示范健康食堂、健康餐厅，重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题。

战胜隐性饥饿，参与构建健康饮食公共服务体系，农产品、食品、餐饮生产经营者作为饮食服务提供者，能够发挥“市场之手”的重要作用。居民能不能购买到符合健康饮食标准的农产品、食品，能不能在食堂、餐厅、饭店、外卖平台享受到符合健康饮食标准的餐饮服务，关键取决于生产经营者有没有提供健康饮食的科学意识和专业能力。这一方面需要政府部门依法加强监测指导、监管执法，另一方面也需要社会各界特别是消费者加强监督、科学消费，共同推动生产经营者依法经营，积极履行企业社会责任。

当越来越多居民养成健康饮食生活习惯和健康文明生活方式，也能从需求侧向供给侧发出明确信号，鼓励生产经营者更加自觉、更大规模提供健康饮食服务，形成健康饮食消费和健康饮食服务相互促进的良性循环。美团点评近日发布的《中国轻食外卖消费报告》显示，以低热量、低脂、低糖、高纤维为标签的“轻食”消费，日益成为一种符合健康饮食标准的新时尚，截至2019年9月，美团外卖轻食订单量同比增长98%，轻食商家数量同比增长58%。

“隐性饥饿”问题引起越来越广泛的关注，表明政府、企业、社会、消费者等多方主体正在形成合力，加快构建健康饮食公共服务体系，推动形成健康饮食消费与服务良性循环。只有既战胜了显性饥饿，也战胜了隐性饥饿，我们才能实现今年世界粮食日主题提出的目标——行动造就未来，健康饮食实现零饥饿。