《中国中成药真实世界研究技术指导原则》征求意见稿发布

2019年10月11-12日，由中国中药协会、中国循证医学中心主办，中国中药协会真实世界研究专业委员会、中国中药协会药物研究评价技术中心、中国中药协会药物经济学专业委员会共同承办的“首届中医药真实世界研究学术研讨会”、“中国中药协会真实世界研究专业委员会成立大会”、“《中国中成药真实世界研究技术指导原则》课题工作会”和“中成药治疗高尿酸血症真实世界研究专家论证会” 等系列会议在京举办。

中国工程院张伯礼院士、国家中医药管理局政策法规与监督司法规与标准处张庆谦处长，中国中药协会房书亭会长、张世臣副会长和王桂华秘书长，中国循证医学中心李幼平教授和孙鑫教授，北京大学刘国恩教授、天津中医药大学马融教授和张俊华教授、成都中医药大学唐健元教授、空军军医大学夏结来教授、中国中医科学院谢雁鸣首席研究员、中国人民解放军战略支援部队特色医学中心吴久鸿主任，北京儿童医院、天津大学、广东省中医院、沈阳药科大学等科研院所的循证医学、方法学、流行病学、统计学、临床医学、生产企业共计400余位专家、代表参加了本次会议。

真实世界数据和证据成为国内外医疗卫生决策的重要领域，为推进真实世界研究方法在中医药领域规范应用，彰显中医药临床价值，促进中药真实世界证据的高质量生产与决策转化，会上，由张伯礼院士、李幼平教授提议，著名真实世界研究专家中国循证医学中心孙鑫主任牵头，联合天津中医药大学张俊华教授，成都中医药大学唐健元教授共同发起成立中国中药协会真实世界研究专业委员会。同时，会上发布了《中国中成药真实世界研究技术指导原则》征求意见稿。本原则针对各种常见的真实世界研究方法，从研究立题、方法选择、数据收集、数据处理、统计分析、经济学评价等方面，结合中成药自身特点，进行了细致的阐述和科学指导，原则适用于我国基于真实世界数据的中成药有效性、安全性及经济性评价参考。

张伯礼院士指出：真实世界研究适用范围宽泛，贴近临床实际诊疗环境，应鼓励产品上市后开展真实世界研究。希望中国中药协会真实世界研究专业委员会成立后，能密切围绕解决中医药临床评价及标准体系存在的瓶颈问题，注重研究关键技术的提炼、研究方法的突破、研究队伍的建设、研究标准的推广，以中医优势疾病为核心、价值中成药为抓手、示范课题为引领，探索符合中医药特点的疗效评价体系，用高质量证据支撑中医药事业高质量发展，作出贡献。

新当选的中国中药协会真实世界研究专业委员会主任委员、中国循证医学中心主任孙鑫教授表示，未来三年，专委会将陆续落实制订《中国中成药真实世界研究技术指导原则》等行业规范，构建中成药真实世界研究数据库，建立中成药区域医疗数据资源库，围绕中成药临床评价和上市后监测评价，遴选中医优势特色中成药品种，整合RCT、系统评价、真实世界数据与研究技术，开展实证研究，并推动向临床与卫生决策转化。