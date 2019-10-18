1岁幼儿也能进行肾移植手术

据统计，我国约有1.3亿慢性病患者，这其中又有近3000万患者发展成终末期肾脏病，即尿毒症。由于慢性肾脏病发病隐匿，缺乏特异性的临床表现，一旦发现自己或家人出现脚踝水肿、皮肤瘙痒、尿色变红或泡沫尿等症状时就需及时就医。

中山大学附属第一医院器官移植科主任王长希教授表示：“慢性肾病一旦发病便不可逆转，当疾病进展到终末期时肾功能将全部丧失，这时就必须接受肾脏替代治疗，延长患者生存时间。”而在移植年龄上，肾移植手术没有绝对的年龄限制，上至八十岁以上的老人，下至一岁的婴幼儿都可以进行肾移植手术。

肾移植是

肾功能衰竭患者的首选

目前，肾脏替代治疗包括透析和肾移植。透析在临床中应用得最为广泛，患者的接受程度也最高。然而，无论是血液透析还是腹膜透析，患者生活都会因此受到严重影响，无法回归到正常的工作和生活中。

此外，透析患者虽然单次开销不高，但长期费用巨大，“一个肾功能衰竭(尿毒症)患者，终身透析大概需要100万元”。中山大学附属第一医院器官移植科副主任医师刘龙山介绍，肾移植手术能让患者恢复正常生活，并且无论是生活质量还是预期寿命都明显强于透析患者，是肾功能衰竭患者治疗的首选。

随着医疗水平的发展，我国已成为仅次于美国的第二大器官移植大国，其中开展最早、例数最多、技术最为成熟的便是肾移植。

王长希介绍，早在1972年，中山大学附属第一医院就成功实施了全国首例活体亲属供肾肾移植，开启了我国大规模进行肾移植的浪潮。随着配型技术、手术策略及抗排斥药物突飞猛进地发展，肾移植1年和5年的肾存活率可达95%和85%。并且，如果第一次移植的肾脏失能后，还可以继续进行多次的移植。

肾移植患者年龄不受限

早移植早获益

临床上，除了肾移植禁忌患者外，其他与肾源组织配型良好的患者都可以进行肾移植手术。在谈到肾移植患者年龄是否受到限制时，刘龙山解释: “肾移植手术没有绝对的年龄限制，上至八十岁以上的老人，下至一岁的婴幼儿都可以进行肾移植手术。以我院移植中心为例，最小移植患者年龄不满3岁，最大年龄84岁，术后都生活得很好。”

为了增加患者获益，专家建议对于正在接受透析而又没有肾移植禁忌症的患者，尽早进行肾移植。研究显示，肾移植术后的不良影响与透析持续时间密切相关。同时，肾移植术前的透析持续时间还增加了患者罹患恶性肿瘤的风险，移植前透析了4.5年以上的患者，其发生恶性肿瘤的风险较透析少于1.5年的患者增加了60%。

儿童肾移植

更需选择经验丰富的移植医院

为了保证移植手术效果以及减少术后不良事件的发生，患者应选择具有移植资质的三甲正规综合性医院进行移植手术。而对于难度极大的儿童肾移植来说，家长更需要选择具有丰富移植经验的医院和科室。

在儿童肾移植方面，中山大学附属第一医院器官移植科在2018年成功进行了39例儿童肾移植，2019年截至5月底已实施儿童肾移植26例，其中包括6例5岁以下及16例10岁以下儿童肾移植。10岁以下患儿占比更是高于全国平均水平。

“近年来，儿童肾移植术后移植物存活率得到了显著改善，肾移植患儿5年生存率已达97.8%。肾移植应是儿童肾衰竭患者的首选。” 刘龙山解释，由于儿童的代谢速度很快，需要经常透析，不仅经济成本高更有可能会影响孩子未来的生长发育。由于儿童肾移植的供体多是来自儿童捐献，这样的肾源没有慢性的病变，因此肾移植的效果也会更好。

为了进一步推进我国儿童肾移植的发展，中山大学附属第一医院未来将会通过多学科团队的方式提高儿童肾移植的效率和疗效，建立儿童肾病诊疗一体化体系，帮助更多患儿迎来光明新生。

移植后

坚持抗排斥治疗是关键

如果说成功的肾移植手术是生命之花重新绽放喜悦，那么术后的长期管理便是维护这份喜悦的保鲜剂。肾移植患者术后免疫力会大幅下降，因此术后半年尽量不要去公共场所活动、注意饮食卫生、注意保暖，预防感染。

此外，术后随着时间的推移，抗排斥药物用量也会逐渐减少，患者的免疫力也将接近正常。但需要注意的是，患者需要严格遵循医嘱，不可自行减药。王长希提醒，自行减药是目前导致慢性排异的一个主要原因，为了减少肾移植术后并发症的出现，患者需按时按量服用药物，不可自行调整药量，避免漏服药物。坚持定期随访包括门诊常规复查和全身体检，才能重获幸福新生。（全媒体记者张青梅 通讯员彭福祥）