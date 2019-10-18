生长痛？有可能是关节炎

医学指导/广州市妇女儿童医疗中心风湿免疫科主任曾华松

10月12日是世界骨关节炎日。说到关节炎，很多人都觉得是一种老年性疾病。实际上，关节炎也可以威胁儿童的健康，影响儿童的生活质量。广州市妇女儿童医疗中心风湿免疫科主任曾华松对儿童的三种关节炎进行了介绍：不少家长习以为常的“生长痛”，实际上就有可能是一种关节炎的症状。而幼年特发性关节炎不仅可以致残致畸，甚至可以致命。

文/全媒体记者伍仞 通讯员李雯

幼年特发性关节炎

不有效治疗会致残致畸

“过去我们把‘类风湿性关节炎’叫做‘不死的癌症’，在医疗条件不好的时候，很多人因此会出现残疾、丧失劳动能力。”曾华松介绍，实际上不只是老人，儿童关节炎也可导致严重关节残疾的情况。

他印象特别深的一个病例，是有一次在门诊遇到有家长用轮椅推进来一个“圆球”，实际上轮椅上的是一个罹患严重幼年特发性关节炎的孩子，四肢都变形、挛缩了，已经失去了治疗的价值和机会。孩子仍然意识清醒，如此严重的畸形除了极大地影响其生活质量，对其心理也是很大的打击，对家庭也造成了很大的经济负担。

“类风湿性关节炎、幼年特发性关节炎是免疫系统疾病，由于人体自身免疫系统自身攻击自己，导致多个脏器损坏，主要就是侵害关节。孩子的关节会有红肿热痛的情况。”曾华松介绍，还有一种全身型幼年特发性关节炎，孩子先是发烧、出皮疹，“由于长时间发烧，免疫系统不断受到破坏，阻断不了炎症，病情发展很快，还可能出现一种严重并发症——巨噬细胞活化综合征，在过去死亡率高达50%~80%”。曾华松提醒，如果孩子发烧超过14天，除了感染、血液肿瘤外，还应该注意排查全身型幼年特发性关节炎。

曾华松说，幼年特发性关节炎需要作为慢性病长期管理、长期随访，在病情得到控制后，很多病人可以停药。激素是幼年特发性关节炎的传统用药。曾华松说，激素的使用是一把“双刃剑”，用得不好会伤身体，但在关键时刻仍然要使用。“现在的生物靶向制剂，疗效维持得比较久，可是要3个月左右才能起作用。激素在治疗中就起‘搭桥’的作用，在钢筋水泥的大桥还没搭起来的时候，先用激素‘搭一座浮桥’。”

生长痛

或是关节炎症状 常被忽视

曾华松提醒，还有一种情况要提醒家长，那就是对于“生长痛”的误区，“在孩子生长快速发育的阶段，有的孩子会腿疼、关节疼，有的家长认为是孩子长个子，补点钙、吃点维生素D就没事了。实际上，‘生长痛’有可能是一种关节炎的症状，比较常见的是过敏免疫反应性关节炎，与过敏有关系，由于免疫系统异常反应，攻击了关节面、滑膜，产生炎症反应而引起疼痛”。

他提醒，如果是单纯运动过度诱发或者临时性的生长痛，休息好就可以了。过敏免疫反应性关节炎虽然不会致残致畸，但会影响孩子睡眠质量、情绪等，如果反复发作，家长应该带孩子到专科医生处查找病因，“如果是缺钙、缺维生素D引起的‘生长痛’，关节是不会红肿热痛的；如果是过敏免疫性反应关节炎，就应该查找过敏原。同时要警惕把幼年特发性关节炎的症状误认为是‘生长痛’”。

白血病性关节炎

用激素易掩盖病情

还有一种关节炎相对少见，但是危害并不小，那就是白血病性关节炎。“白血病性关节炎实际上是白血病在关节上的表现。刚开始发病时，孩子会觉得关节痛，皮肤上有出血点样的皮疹。用激素治疗可以在一段时间内控制症状，但同时也掩盖了病情。有的孩子要多次做腰穿才能诊断出是白血病性关节炎”。曾华松表示，对于关节红肿热痛的孩子，在排除免疫反应性关节炎后，如果影像学检查发现有关节损害的，开始治疗前必须要排除白血病性关节炎。