超过35岁 看病首诊要测血压

“为什么我每次去看病，医生首先就要测我的血压？”

10月8日是全国第22个高血压防治宣传日，在日前举行的广东省健康用盐预防高血压行动进社区活动中，省疾控专家、广东省疾控中心慢病所副所长王晔给出了高血压相关知识解答，其中就包括：超过35岁，看病首诊医生都会帮你测血压。

如何正确“定期测量血压”？

首先18岁及以上成人：定期自我监测血压，至少每年测量1次血压，关注血压变化。

其次，七类人群，“定期”就意味着“经常”：超重或肥胖、高盐饮食、吸烟、长期饮酒、长期精神紧张、体力活动不足等高血压高危人群和血压为正常高值者（120-139/80-89mmHg），需经常测量血压。

第三，35岁以上：医疗机构对35岁以上首诊患者测量血压。

第四，高血压患者：应在家庭开展自测血压和自我管理，血压达标且稳定者，每周自测血压1次；血压未达标或不稳定者，应增加自测血压的次数。

特别提醒：测量血压，推荐使用经过国际标准认证合格的上臂式全自动电子血压计。

怎么才算诊断为高血压？

在未使用降压药物的情况下，非同日3次血压测量，收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg，可诊断为高血压。

有规律的家庭血压测量，提倡使用上臂式全自动电子血压计，家庭血压测量值判断标准不同于诊室血压，家庭血压读数≥135/85mmHg被认定为高血压。

日常生活如何有效预防高血压？

1.坚持运动：经常性的身体活动可预防和控制高血压，如健走、游泳、太极拳、家务劳动等，活动量一般应达到中等强度。

2.限制食盐摄入：高盐饮食显著增加高血压患病风险，成人每天食盐摄入量不超过5克。

3.减少摄入富含油脂和高糖的食物，限量使用烹调油，多吃蔬菜和水果。

4.少吃快餐：尽量在家中就餐，可利于控制脂肪、盐和糖的摄入量。

5.戒烟：吸烟有害健康，吸烟者应尽早戒烟。

治疗有哪些“患者须知”？

1.绝大多数患者需要长期和规律地服用降压药，降压治疗要达标。

2.降压治疗的血压目标：一般高血压患者，血压降至140/90mmHg以下，合并糖尿病或慢性肾脏疾病的患者应降至130/80mmHg以下； 80岁以上患者降至150/90mmHg以下。冠心病患者的舒张压低至60mmHg者应谨慎降压。

3.大部分高血压属于原发性高血压，一般不能根治，需要长期服药治疗。不盲目相信非法广告或伪科学宣传，不能用保健品、保健理疗或食疗替代降压药治疗。

4.大多数高血压是可以控制的，控制不佳者应及时就医。（全媒体记者何雪华 通讯员尹冬梅、何宇航）