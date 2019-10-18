失眠、乏力、压力大？专家齐聚为职场人群健康管理开出“处方”

10月16日，由人民网·人民健康和中国健康管理协会主办，爱康集团战略合作，药联健康、妙健康协办的2019中国健康管理与健康保障高峰论坛在北京召开。

在圆桌论坛上，中国科学院心理研究所研究员李娟，中国健康教育中心主任医师、医学博士田向阳，北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任郭兮恒，北京协和医院内分泌科教授连小兰，以及爱康集团助理副总裁汪朝晖围绕“职业人群健康管理”这一话题建言献策，与会嘉宾提出，在追求快节奏、高效率的今天，几乎每个职场人都与压力“朝夕相伴”，而每个人都是自身健康的第一责任人，要警惕身体发出每一个的亚健康信号，并学习掌握日常健康管理的技能和方法。

失眠、乏力……警惕身体发出的亚健康信号

没精神、睡不醒、浑身乏力，是许多职业人群常常抱怨的身体状态。在圆桌论坛上，北京协和医院内分泌科教授连小兰分析谈到，这些表现可能是甲状腺功能减退症的信号。“尤其表现在，许多职场人下班后，一回家就没了精神，躺在床上懒得动，对于这类人群来说，经过相关治疗可以使精神状态得到明显的改善，有了充沛的精力，工作效率也能提高。”连小兰说。

与此同时，失眠、多梦等常见睡眠问题同样困扰着许多职业人群。北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任郭兮恒对此表示，要改善睡眠障碍，首先要从心理入手，建立乐观、平和的心态，对事物不要过分纠结或过度追求完美；其次可以尝试改善睡眠的环境和条件，如灯光、声音、气味等都会影响人的睡眠；而对于病情严重者，则应当在医生指导下服用相关药物。

在圆桌论坛上，中国科学院心理研究所研究员李娟分享了针对职场人群的“解压六步法”。首先，通过写日记的方式记录自己的压力源，了解自己面对压力时的自然反应；第二，戒掉其中抽烟、酗酒、暴饮暴食等不良的解压行为，用运动、冥想等适合自己的健康的解压方式代替；第三，在工作与生活之间建立边界，如尝试每晚固定时间之后就不再工作、每周留出一定时间陪伴家人等；第四，培养工作以外的生活兴趣，不断给自己“充电”；第五，面对工作压力，学会向上级、同事等交流，寻求合理的解决方法；第六，学会寻求家人、朋友、心理咨询师等广泛的社会支持，疏解压力。

科技助力健康管理，也勿松懈自身意识

在圆桌论坛上，爱康集团助理副总裁汪朝晖提出，随着大数据、人工智能等技术的不断发展，创新科技的应用如今已融入健康管理的全过程。例如，以职场人群为主要服务对象的健康管理公司爱康集团，近年成立了AI+大数据中心，比起过去传统的健康管理模式，贯穿线上线下的智能化服务可以提供更加精准、高效的健康指导。

“借助科技的手段，能够对健康管理起到很好的辅助作用，但更为重要的，还是要靠自身的日常管理，每个人都是自身健康的第一责任人。”中国健康教育中心主任医师、医学博士田向阳谈到。

田向阳建议，要抓好自身健康管理，应当牢记“三知三会三做”。“三知”即知道健康的重要性、知道健康状况可以通过自身努力改善、知道预防疾病应该怎样做；“三会”是指，学会判断辨别哪些行为习惯对健康有害、学会做出对健康有利的选择、学会掌握管理调节自身健康状况的技能和方法；而“三做”则要求，养成良好的个人卫生习惯，养成健康文明科学的生活方式，并把所有健康理念全面融入职业工作中。（尹莉娜）