入冬前，先给脏器洗个澡

受访专家：黑龙江中医药大学附属第一医院肝脾胃病科主任 刘朝霞，呼吸科副主任 隋博文 ，肾病科副主任 栾仲秋

“秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜”。深秋时节，全国大部分地区都迎来了明显的降温过程。经历了夏天和夏秋之交的闷热天气，我们的身体通常会聚积不少湿热之邪，这些“毒素”潜藏于体内便会埋下祸根，使冬季变得容易生病。因此，趁着还未入冬，给身体来一次大清洗，驱除体内毒素，守住正气，为冬季储备能量。本期，《生命时报》特邀黑龙江中医药大学附属第一医院肝脾胃病科主任刘朝霞、呼吸科副主任隋博文、肾病科副主任栾仲秋共同为大家详解深秋如何排毒。

清肺。进入深秋，雾霾天气“重装上阵”，肺脏首当其冲面临考验。在秋高气爽的季节里多做深呼吸，不仅能增加肺活量，增强肺功能，还可将肺部污浊之气排出。人在每次呼吸时，肺内都会有残余的废气无法排出，而这些废气“毒素”只需几个深呼吸，便能排出体外。每日凌晨3~5点是肺脏的排毒时间，哮喘咳嗽等疾病此时容易发作或加重。为防止出现“关门留寇”的情况，我们不应一咳嗽就服用止咳药，以免抑制肺部浊气的迅速排出。正确的做法是，通过主动咳嗽、咳痰来将“毒素”排出，但患有高血压病、肺大泡、严重心脏疾病的病人不要主动咳嗽，以免出现意外。同时，为了让我们的肺更加清爽，平时大家应适量运动，让汗液带走肺内的毒素。洗热水浴、泡温泉也可起到出汗的效果，沐浴前可在水中加一些生姜和薄荷精油，这样能使汗液分泌得更畅快。不宜进行上述活动的老年人，可用拇指和食指用力按压合谷穴，来帮助肺脏排毒。

清肠胃。秋季天气干燥，加之现代人嗜酒、嗜食辛辣食物，极易形成胃火，表现为口干口臭、牙龈肿痛、便秘等。清胃火，给大家提供一个日常简便易行的方法——喝萝卜汁。中医认为，萝卜性味辛、甘、凉，归肺、胃经，有胃火者可榨汁饮用。此外，天气渐凉，人们运动量减少，肠蠕动减缓，容易发生便秘。中医认为，宿便不能及时排出，肠内集聚的毒素会透过肠黏膜进入人体，带来健康隐患。建议便秘者可以多食用猕猴桃、火龙果、香蕉等润肠通便的水果，以及含有高纤维素的蔬菜和主食，如菠菜、南瓜、油菜、红薯等，也可以自己在家熬制五谷杂粮粥，早晚温服。

清肝。秋季燥邪偏盛，人们常常会表现出心情烦躁易怒、口腔溃疡、口干、尿黄等症状，这是肝火旺的表现。秋季清肝火，建议服用代茶饮，平日可用金银花、合欢花、菊花、玫瑰花泡水喝。同时要注意控制自己的情绪，通过自我调节清肝火：遇事要保持平和的心态，用宽容之心待人接物；形成良好的生活起居习惯，晚上11点到凌晨1点是肝脏的工作时间，11点前最好上床睡觉，不要熬夜；饮食均衡，多吃新鲜蔬果，少吃辛辣等容易上火的食物；进行户外运动，太极、八段锦等传统运动对于舒缓心情、清肝火具有很好的作用。此外，也可以通过“刮肝经”的方法来排肝毒。具体方法是：用掌根从内侧大腿根部推至膝盖处，或握拳用四指的关节向下推，每次推300下。如果觉得皮肤疼痛，推摩前可涂些润肤油。

清肾。秋季湿热之邪易伤及肾阴，使得肾脏蒸腾气化功能失职，湿邪无法祛除，致水液聚积，表现为眼睑、四肢水肿，下肢浮肿尤甚。秋季养肾，要从脚做起，因为肾经起于足底，而足部极易受寒气侵袭。因此，深秋开始，要注重足部保暖，睡觉时不要把脚露出被外，不要赤脚在冰凉的地板上或潮湿的地方行走。足底有许多穴位，如涌泉穴，睡前可以多按揉几下。此外，由于肾脏和膀胱互为表里，湿热之邪还会通过肾脏下注到膀胱，出现“淋症”（即西医的尿路感染），表现为尿频、尿急、尿痛等症状。所以，这个季节，建议大家多饮水、勤排尿，促进湿热排出。如果湿热之邪已经伤及肾阴，可在饮食中配以利尿消肿的中药，比如茯苓、白术、赤小豆等。▲