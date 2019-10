心梗不但要早防早治，还要抢开"生命高速路"

急性心肌梗塞作为最危重的心脏急症,具有突发性、高致死率、高致残率等特点,是导致中老年人心脏猝死的主要原因之一。许多家庭因为不懂急救措施,酿成了无法挽救的后果。

日前,全国100多家心内科导管室的医护人员加入“2019健康中国·急诊PCI实况转播学术周”,与全国150多名专家线上互动交流,分享急性心梗救治经验,还用导管室里真实的案例提醒和帮助公众:关爱心脏健康,远离心肌梗塞。

危害:心肌一“梗”就危险

“急诊PCI实况转播学术周”由首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心副主任、郑州大学第一附属医院心血管病医院院长董建增教授等专家发起,通过连续7天、每天12小时的急诊手术真实病例分享,一方面帮助医生交流指导、提升救治技能;另一方面提高公众对心梗等心脏急危重症的重视,普及心梗防治的正确知识理念。

中国工程院院士、中华医学会心血管病学分会主任委员韩雅玲表示:“近年来我国ST段抬高型急性心肌梗塞(最常见的一类心梗)的发病率和死亡率持续上升。急诊PCI(经皮冠状动脉介入治疗)是目前最有效的治疗。然而遗憾的是,我国心梗患者接受急诊PCI治疗的比例虽有所上升,但心梗救治延迟依然很显著,大约超过一半心梗患者因救治延迟而失去最佳抢救时机。”

对于心肌梗塞,很多人经常听说、但一知半解。专家解释说,心脏是人体的“动力泵”,由大量具备收缩功能的心肌细胞组成。如果给心脏自身供血的冠状动脉发生堵塞,出现急性、持续性缺血缺氧,就会引起心肌坏死,也就是“心肌梗塞”。需要提醒的是,心肌细胞不具备再生功能。也就是说,一旦发生心梗,坏死的心肌细胞就会永远失去功能,心脏只能靠着幸存的心肌细胞“负重前行”。心肌坏死的区域还会形成瘢痕组织,使心脏“变硬”“变脆”,收缩也会变得更加困难,久而久之,诱发心律失常、心力衰竭等不良后果,生活质量也将大打折扣。

抢救:医护人员要争分夺秒

心肌梗塞离我们并不遥远。在我国,每年超过50万人死于急性心梗,相当于平均每分钟就有1人死于心梗。

由于急诊手术都是紧急发生的、无法预测的突发病例,所有的医院和指导专家都随时待命。急诊PCI实况转播开始约10分钟后,直播间就收到一台来自河南新密县的急性心梗PCI手术,经过救治,患者转危为安。随后,大同、厦门、吉林、长沙、成都、平顶山、大连……不到12小时,已经连续转播了20台手术。这也意味着,不到半小时我们身边就至少发生一例心肌梗塞。

多位专家通过直播间反复提醒:心梗抢救非常看重“D to B时间”。D,即door,指进医院的门;B,即balloon,指球囊开通闭塞血管。“D to B时间”即从患者进医院门到球囊开通闭塞血管的时间。现在,医院通过开辟绿色通道、优化流程、提高诊疗技术等,不断缩短“D to B时间”。因为对于急性心梗来说,“时间就是心肌,时间就是生命”。

然而,对于患者送到医院前的时间,医生们却无可奈何。有报道显示,70%以上的心梗患者死于院外或院前环节。因此专家呼吁:面对心梗,一定要采取正确的处理方式,第一时间拨打急救电话,第一时间到达具备救治能力的医院,第一时间开通血管。千万不要把时间耽误在“忍一忍”“找医院”“找熟人”“再商量一会儿”上,配合医生救治,为抢救生命争取时间。

预防:识别先兆症状,跑在心梗前面

说到急救,许多人都知道要拨打120,然而对下一步做什么却一脸茫然。

董建增教授强调,急性心梗发生时,尽快进行急诊PCI手术,可使急性心梗院内死亡率从5%~10% 降低到2%左右。然而,从某种意义上说,再好的治疗手段也是亡羊补牢,全面保护心脏健康,更重要的是要“跑在心梗的前面”,尽可能避免急性心梗发生,不让心肌走到坏死的那一步。其中,学会识别心梗先兆症状至关重要。

郑州大学第一附属医院韩战营教授等专家在直播中均表示,多数心梗在发病前1~2周会露出一些蛛丝马迹,此时,心脏正在“向你求救”,务必高度重视,及时到医院排查,不要心存侥幸、延误救治。一是出现一些与活动相关的疼痛不适。如劳累后出现或加重不适,是心梗的一个重要特点。如果症状在体力活动、情绪激动时加重,休息时缓解,要高度怀疑心脏问题。疼痛不一定是典型的胸痛,也可能是胸闷难受,肩膀疼、后背疼、胃疼甚至牙疼等。

二是不明原因的症状改变。冠心病、心绞痛患者如果出现症状发作次数增多、疼痛加重、不容易缓解等,要高度警惕心梗。比如以前吃1片药可以缓解症状、现在两片药也不管用;以前休息5分钟就舒服了,现在要休息更长时间等。

三是毫无征兆的心慌胸闷。没有心脏病的人突然出现胸闷、心慌、不明原因的难受,没有活动时出现憋闷、喘气困难,每天定时胸痛,如吃饭后、睡觉前等,也要怀疑是否心肌缺血,应及早检查治疗。

每个人都是自己健康的第一责任人。专家共同呼吁,心梗虽然凶险,但可防可治。为了自己和家人健康,养成有益心脏健康的好习惯,以避免悲剧发生。

链接:心梗急救,除了拨打120还需牢记这4点:

1.及时辨识心梗症状

胸骨正中间或中间偏左出现心绞痛,有濒死、压迫感,持续5-15分钟以上,伴有出汗、恶心等症状;

胸痛持续20分钟还不能缓解;

有时心梗还会出现其他不典型症状,如牙疼、胃痛等,十分容易被忽视。

出现以上症状时,患者本人及家属需警惕,决不能硬扛。

2.及时拨打急救电话

据统计,1/4的患者不会第一时间拨打急救电话,而是先通知家人,等家人赶到后再拨打120急救,从而延误最佳抢救时间。

临床研究证明,对心梗患者的救治而言,早期的疏通血管是降低死亡率的关键所在。因为患者一旦出现心梗,每分每秒都有成千上万的心肌细胞死亡,从发病开始算起,在120分钟内的救治时间极其关键。

3.平静等待救援

如果患者有冠心病史,怀疑心梗时,可服用硝酸甘油、阿司匹林等药物;但如果没有病史或不清楚患者的情况,切勿随便给患者服用药物。让患者平躺下来,保持安静,打开室内窗户,让患者得到充分的氧气。

发生心梗后,可能导致猝死,此时开放患者的呼吸道,并对其做心肺复苏,防止脑缺氧,以免大脑细胞迅速死亡。

4.配合医生救治

待医护人员赶到,要配合好医护人员救治,如确认是心梗,请尽快签字手术,千万不要浪费时间。