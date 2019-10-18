10月17日，由国家药品监督管理局主办，中国药学会、人民网·人民健康承办的2019年全国安全用药月启动仪式暨第四届中国药品安全论坛在京举办。国家药品监督管理局局长焦红出席启动仪式并致辞。国家药监局党组成员、副局长颜江瑛，全国人大常委会法制工作委员会、公安部、卫生健康委、国家市场监管总局等相关人员，药品监管部门、医疗机构、科研单位、新闻媒体和科普志愿者等各界人士代表出席启动仪式。

党中央、国务院高度重视药品安全工作，我国药品法律法规逐渐发展完善，为我国药品事业持续发展、人民用药安全有效提供了坚实保障。2019年，药品监管工作取得新成效、迈上新台阶。法规体系建设取得重大进展：《疫苗管理法》和新修订《药品管理法》先后出台；《医疗器械监督管理条例》修正案和《化妆品监督管理条例》也即将提请国务院常务会议审议。审评审批制度改革持续深化：今年以来，批准药品注册申请331件，其中临床急需境外新药11个；110个品种277个品规完成仿制药质量和疗效一致性评价；批准医疗器械注册申请658件，创新医疗器械14个，医疗器械注册实现网上电子申报；完善化妆品注册备案管理，特殊用途化妆品延续许可调整为承诺制审批，企业办事流程由115个工作日压缩至15个工作日。药品全生命周期监管不断加强，科学监管基础逐步夯实，国际合作力度加大。

今年全国安全用药月活动以“安全用药 良法善治”为主题。良法是善治的开始，善治是良法的目标。加强“善治”，需要监管部门不懈努力，不断健全新时代药品监管法规制度体系，持续深化审评审批制度改革，构建以审评为主导、临床价值为导向、检查检验为支撑的技术审评体系，推动我国医药产业转型升级，促进我国药品质量稳步提升；要持续加强监管，推动建立一支素质优良、业务精湛、廉洁高效的药品检查员队伍，从而更有力地保障公众用药安全，加大对药品研制、生产、经营和使用环节中违法违规行为的打击力度，不断加强监管能力建设。加强“善治”，需要企业担起应负责任，严格落实生产环节“源头”责任、经营环节“中间”责任以及使用环节“终端”责任。“善治”也需要社会各界积极参与，科研机构要发挥智库作用，为应对药品安全新挑战、实现产业新发展给予智力支持；行业协会要发挥纽带作用，推动行业诚信体系建设，加强行业自律；媒体要全面、科学、客观、公正报道，加强科普宣传，开展舆论监督；专家学者要发挥科普作用，围绕群众关心的热点问题，及时开展科普宣传，提升消费者安全用药水平。

药品安全治理能力和治理体系的现代化离不开法律的保驾护航。启动仪式上，全国人大常委会法律工作委员会行政法室，国家药监局政策法规司、科技与国际合作司负责人围绕新修订《药品管理法》《疫苗管理法》的立法意义、立法思路和主要内容以及中国药品监管科学行动计划进行了主题发言。国家药监局药品审评中心和审核查验中心负责人分别介绍了本部门在深化药品审评审批制度改革、职业化专业化药品检查员队伍建设等方面所作的工作。

我国药品监管部门始终致力于提升公众安全用药意识，坚守人民群众用药安全底线，共同构筑用药安全防线。启动仪式上还发布了《中国家庭用药手册》（疫苗和免疫接种）和2019年公众十大用药提示，并由专家进行了梳理解读，以提高公众的安全用药水平和健康素养。

全国安全用药月活动是药品安全科普宣传的重要手段，自2007年起已连续举办12届，为普及药品安全知识，推进社会共治发挥了重要作用。活动期间，各级药品监管部门将组织形式多样的宣传活动，包括公众开放日、网络知识竞赛、互动体验活动等，共同促进药品安全领域交流、提升公众药品安全科学素养、推动药品安全社会共治。