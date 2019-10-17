专家热议新时期健康管理服务 科技赋能是发展趋势

10月16日，由人民网·人民健康和中国健康管理协会主办，爱康集团战略合作，药联健康、妙健康协办的2019中国健康管理与健康保障高峰论坛在北京召开。

在圆桌论坛上，北京回龙观医院党委书记杨甫德，中国医科大学航空总医院党委书记王文标，Airdoc首席医学官陈羽中，爱康集团华北区影像中心医疗总监范占明，河南省肿瘤医院肿瘤内科主任医师陈小兵围绕“新时期健康管理服务模式探索”这一话题建言献策。

“互联网+”助力健康管理服务

近年来，随着科技进步，互联网、大数据、人工智能、云计算的迅速发展，“互联网+”的医疗服务模式越来越成为健康管理工作的有力抓手。

中国医科大学航空总医院党委书记王文标指出，中国需要“互联网+”的医疗服务，通过线上线下的“互联网+”服务模式，在家庭上门服务、孕产妇产后服务、关注儿童健康、远程医疗等方面发挥了重要作用。

其中，远程医疗在解决医疗资源分布不均匀、不平衡的问题上效果显著。王文标举例称，在一些偏远地区，尤其是偏远的农村地区，通过远程医疗不仅降低了医疗成本，还提升了医疗服务质量，这是科技进步带动医疗健康管理服务模式转变的典型案例。

爱康集团华北区影像中心医疗总监范占明认为，虽然我国的信息化已经走在世界前列，但如何用好大数据和互联网是目前最大的问题。检查身体健康状态，影像和大数据的作用功不可没，记录用户每年的体检数据，通过数据对比，可以及时检测体检者的身体健康状况，及时发现问题，从而降低治疗成本。

Airdoc首席医学官陈羽中认为，在科学技术赋能的时代，健康管理工作越来越离不开医疗人工智能和医疗大数据。首先，在技术方面医疗人工智能和医疗大数据能揭开很多迷雾，把严谨难懂的医学理论简化到老百姓能够认知的层面；其次，可以通过有趣的手段，使大家更容易接受和更愿意接受健康管理。

维护身心健康 提供科学指导

健康管理离不开物，更离不开人。医护人员作为医疗服务的主体，在工作过程中不但要提高他人的满意度，更要提高自身对工作的满意度。对此，北京回龙观医院党委书记杨甫德表示，首先，要给医护人员留出减压时间，医护人员应保持自身身心健康，做好心理减压工作，调整好心态。其次，医护人员需长期坚持运动，这不仅有利于身体健康，也有助于心理健康。

健康管理工作是医院的一项基本职责。杨甫德称，做好健康管理工作，例如健康科普不但要借助媒体，还要走出去。去社区、去监狱、去学校、去公检法部门，纪检系统等，关注所有人的身心健康。

此外，对于心理健康问题，杨甫德强调，要如同重视身体健康一样，重视心理健康，这不仅是为自己，也为家人。有了健康的心理，才会享受到工作学习生活带来的价值感。

“我们真正做到心理健康，就要做到生活上有满足感，心中有愉悦感，人际关系要和谐，这样我们才有更好的生活状态”。杨甫德表示，一定要加强对特殊人群、高风险人群的心理健康干预。如今，北京市建立了心理援助热线：800-810-1117，虽然有7×24小时的服务，但接听率大概只有20%，80%人打电话占线。因为服务人员短缺，无法满足现实需求。

尽管心理问题不容易被发现，但其危害不容小觑，现实中很多人因抑郁走上了死亡之路。针对心理健康问题，王文标补充称，虽然网络很发达，但到医院进行治疗依然至关重要。公立医院有着丰厚的医疗资源和社会资源，医院在以治疗为中心转到疾病预防为中心的过程中，要把全民健康的理念纳入进去，做到全方位、全流程、全周期的无缝连接，实现健康管理的价值。

范占明建议，在健康管理过程中，个人要有良好的生活习惯和生活方式，身体出现问题要及早诊治，只有早诊早治才能保证身心健康。

在最后总结中，陈小兵表示，健康中国管理先行，管理先行要科普先行，科普先行要教育先行，教育先行重在基层。（王国菁）