爱美谨防光老化，秋冬时节也不能放松

皮肤衰老，可能是每个爱美人士终其一生的“敌人”，而了解其原因是科学有效地对抗皮肤衰老的第一步。近日，记者采访了中日友好医院副院长、皮肤科主任崔勇，他表示，虽然暴晒的夏季已经过去，但秋冬季节防晒不能放松。“皮肤衰老往往有两个原因：一是自然老化——随着年龄的增长，皮肤自然出现皱纹并变松弛；二是光老化，即在紫外线的照射下，皮肤出现色斑、毛细血管扩张、毛孔粗大、皱纹、弹性下降、变敏感等一系列问题。”

崔勇强调，自然老化往往是到一定年龄才会出现的；而只要我们生活在地球上，就会接受到紫外线的照射，因此光老化对于抗皮肤衰老而言更重要，光老化也是一个不可逆的过程。

紫外线为什么会让皮肤老化呢？紫外线分为短波紫外线（UVC）、中波紫外线（UVB）和长波紫外线（UVA），后两者会引起皮肤细胞核内DNA断裂和胶原纤维变性、均质化，损伤随时间推移不断积累，逐渐导致皮肤光老化。

秋冬时节温暖的阳光，也会让你变老

相对于夏天炙热而猛烈的阳光，秋冬的阳光会让人觉得舒适温暖。崔勇指出，虽然秋冬阳光的中波紫外线比夏季弱一些，但紫外线中最容易导致晒黑和光老化的长波紫外线是不会随着季节而改变的，因此秋冬季节的防晒也不能掉以轻心。

同时，秋冬防晒和夏季防晒还有些区别。一般防晒产品的SPF值主要指阻挡中波紫外线的能力，即防止晒伤的能力，而PA值是阻挡长波紫外线的能力，就是预防光老化的能力，因此秋冬季节建议选择SPF值在15～30之间、PA+++以上的防晒产品。

有些天气预报中会预报紫外线指数，变化范围用0～15的数字来表示，当紫外线指数值在5～6，预报级别为三级，7～9为四级，10以上为五级。通常夜间紫外线指数为0，热带、高原地区、晴天时，紫外线指数约为15。紫外线指数越高，越短时间里紫外线对皮肤的伤害越大。三级以上的紫外线就需要采取防晒措施了（如进行物理防晒和涂抹防晒产品），五级以上对人体伤害严重，应尽量避免外出。另外一般来说，上午10点到下午3点之间的紫外线强度是一天中最强的，应该尽量避开这个时间段在阳光下直射。

眼周皮肤脆弱，需要专门防晒

崔勇指出，眼周是人类所有部位皮肤中最薄的，较为脆弱，容易受刺激，因此可以使用专门的眼周防晒霜，也可以使用质地轻盈的防晒乳，避免霜剂过于厚重导致眼周出现脂肪粒。

当然，最好的眼周防晒还是物理防晒。崔勇建议大家选择墨镜进行眼周防晒，他提出两个选择技巧：第一，建议选择有弧度的可以一直遮住外眼角以外皮肤的墨镜，选择时要注意贴合度，墨镜四周尽量不要和皮肤之间有太大空隙，这样可以隔离散射或反射的紫外线；第二，并不是所有的墨镜都具有防晒功能，只有戴“UV”标识的墨镜才有用。

建议每日涂抹防晒产品

崔勇建议，尽量每日涂抹防晒产品，因为紫外线除了会导致我们的皮肤变黑和变老，还可以引起皮肤晒伤、皮肤光敏反应乃至癌前病变，过量的中波紫外线照射后，可能导致皮肤细胞核内DNA断裂并产生过多的氧自由基，从而引起日晒伤，皮肤出现红斑、灼热和刺痛，之后出现脱皮、瘙痒等症状。

此外，紫外线照射还可能诱发或加重各种过敏性疾病，如多形性日光疹、日光性荨麻疹、慢性光化性皮炎等。

长期暴露于紫外线下，还有发生癌前病变的风险，比如最常见的癌前病变就是日光性角化，这也是需要我们警惕的问题。

快速美白产品风险很高

皮肤晒黑了，一些爱美心切之人士可能会求助“美白针”让自己快速白回来。崔勇告诉记者，“美白针”主要含有某些抗氧化药物或植物提取物，确实具有抑制黑素形成、淡化已形成黑素的作用，短期可能取得迅速美白效果。

“目前的问题在于，很多追求美的朋友并不是在医院进行注射，而是去一些不正规的机构注射成分复杂或成分不明确的‘美白针’，缺乏专业医生对其是否过敏体质、是否存在凝血功能问题等进行评估。”崔勇指出，事实上，在正规医疗机构也曾出现患者因注射美白成分注射剂而发生过敏性休克的案例，因此近年来，医疗机构已经渐渐取消了注射“美白针”的项目，改为让患者口服具有美白功效的抗氧化药物，比如谷胱甘肽，维生素C和氨甲环酸等。

至于市面上销售的“美白丸”，崔勇也不建议大家擅自服用，因为无法排除可能存在一些不法商家，在美白丸中添加激素、避孕药的成分，大量、长期服用这些“美白丸”可能出现痤疮加重、皮肤病变、月经不调等症状，长期使用甚至可能因积累效应出现致癌风险。爱美的前提是安全和健康，一定要采用一些药物或治疗达到美白效果的人士，务必在专业医生指导下才可实施。（记者 刘昶荣）