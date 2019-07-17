防晒的这些事，你应该知道

正如一句俏皮话所说的：“打败我的不是天真，是天真热。”如今北京已入伏，烈日高照，人们又面临着皮肤晒黑或晒伤、紫外线过敏等困扰。这些困扰衍生出防晒这个话题。在皮肤科医生眼中，防晒是保护皮肤不受高温伤害的最有效方法。但何时需要防晒、怎样正确防晒，人们仍有误区。今天，我们就来谈谈防晒与皮肤的这些事儿。

1. 防晒不只在晴天

防晒，防的自然就是“紫外线”，采取一些方法阻隔或吸收紫外线，以达到防止肌肤被晒黑、晒伤等目的。

众所周知，日照是合成维生素D所必需的，对人的身心健康有益。然而，日光中的紫外线却不那么“友好”。紫外线可分为UVA，即长波（波长320-400nm）；UVB，即中波（波长290-320nm）；UVC，即短波（波长200-290nm）三种。到达地球表面的紫外线辐射中，长波大约占95%，中波占5%，它们对人类皮肤有一些急慢性有害影响，如使肤色变黑、皮肤老化及细纹产生，引起日晒伤、红斑，甚至皮肤癌等。

晴好天气的紫外线强度相对较高，但一天中的紫外线强度却不稳定。一般来说，从上午10时到下午3时之间，紫外线照射强度最大。阴天的紫外线强度相对较小，对人的伤害也小，但紫外线也仍然存在。另外，云层薄厚和空气质量的好坏对紫外线强度均有影响，空气质量越差，紫外线的散射越多。

因此，防晒这件事不能只在晴天进行，一年四季都应该做。

2. 为什么有人晒不黑

生活中你可能有这样的感受，有的人好像怎么都晒不黑，有的人大热天出趟门回来就黑了“好几度”。这个不是你的错觉。因为每个人的皮肤状况不同，自然就有了耐晒与不耐晒的区别。

根据日光照射后的灼伤或晒黑的反应特点，我们将皮肤分为Ⅰ-Ⅵ型，也叫做Fitzpatrick分型。

Fitzpatrick皮肤分型

分型 晒伤 晒黑

Ⅰ型 总是灼伤 从不晒黑

Ⅱ型 总是灼伤 有时晒黑

Ⅲ型 有时灼伤 有时晒黑

Ⅳ型 很少灼伤 经常晒黑

Ⅴ型 从不灼伤 经常晒黑

Ⅵ型 从不灼伤 总是晒黑

不同人种的肤色不同，主要是因为皮肤基底层黑素细胞产生黑素的数量不同。黑素能吸收紫外线的辐射，对皮肤起到保护作用。中国人的皮肤一般为Ⅲ-Ⅴ型。对应上表可知，在“晒伤”这一项上，中国人对阳光晒伤的反应总体并不敏感，但在“晒黑”这一项上，中国人拥有容易被晒黑的肤质。

但无论是属于哪种皮肤类型，所有人都可能受到紫外线辐射的潜在不良影响，因此防晒的益处毋庸置疑。

3. 两大指标PA和SPF怎么看

防晒的方式有哪些呢？目前，普遍被认可的防晒方法是外用防晒霜。选购防晒霜时，你需要了解一些知识。

首先，防晒霜主要分为两大类型。

一类是有机型防晒霜（又称化学防晒霜），另一类是无机型防晒霜（又称物理防晒霜）。当正确使用防晒霜时，它可以在皮肤角质层表面形成一层薄膜，就像穿了一件外套，减轻紫外线带来的辐射。从原理上讲，防晒产品中的活性成分是通过吸收或散射到达皮肤表面的紫外线，而发挥防晒作用。其中，起吸收作用的成分是有机化合物，即化学防晒剂；起散射作用的成分是透明的非有机颗粒物质，即物理防晒剂。

现在市面上的防晒霜，大部分都是物理防晒、化学防晒结合的产品。

其次，选用什么样的防晒霜有讲究。

大家经常会在防晒霜的外包装上看到两个字母组合代号：PA和SPF，这正是选择防晒霜的两个重要指标。

PA（Protection UVA）其实是1996年日本化妆品工业联合会公布的“UVA防止效果测定法标准”，也就是防止UVA（长波紫外线）的有效程度指标，为日系商品中采用最广泛的标准。其防御效果被区分为三级，即PA+、PA++、PA+++。其中，PA+表示有效、PA++表示相当有效、PA+++表示非常有效。

SPF（Sun protection factor）代表防晒系数，主要是衡量防护UVB（中波紫外线）的水平。产品包装上标注SPF为15、30、50的防晒霜，分别吸收的UVB辐射量为93%、97%、98%。

所以，由于UVA和UVB都参与光老化和光致癌过程，所以大家应优先选择能充分防护UVA和UVB的广谱防晒霜产品。通常，SPF15、PA+至PA++的防晒霜可每日使用。从事户外工作、户外运动和户外娱乐活动的人群，建议使用SPF≥30、PA+++的广谱防晒霜。

有的人认为，防晒霜的防晒系数越高越好，这个观点是错误的。防晒霜的SPF＞50时，防护紫外线辐射的效果几乎不会再增加。同时，防晒系数高的产品往往含有大量物理和（或）化学防晒剂，对皮肤造成的负担也相对会大一些。

4. 效果好不好还要看涂抹量

防晒霜选好了，涂在皮肤上就万事大吉了？这里有两个问题需要注意，一是涂得够不够，二是“补涂”。

防晒霜必须足量、反复涂抹于所有受到日晒的皮肤，以提供有效的防护。如果想达到防晒产品上标注的SPF值，那么受到日晒的皮肤所需防晒霜的用量为2mg/cm2。简单估算，大概面部需要1分币大小的量。但现实生活中，大部分人涂抹防晒霜都没有达到这个要求。当只涂抹了建议剂量的一半时，防晒效果就只能达到所标注SPF值的大约1/3。

因此，我们建议每日有防晒需求的人使用SPF≥30的防晒霜，以弥补涂抹量的不足，或者“涂抹两次”防晒霜，以确保每cm2皮肤表面积用量恰当。

涂抹防晒霜的时机也很重要，应在受日晒前15-30分钟涂抹，以便皮肤表面能够形成防护膜，此后至少每两个小时再次涂抹。此外，由于游泳或出汗可以冲掉防晒霜，即使产品上标有“抗水”（水中活动或出汗40分钟后，仍维持其SPF）或“非常抗水”（水中活动或出汗80分钟后，仍维持其SPF），每次游泳或大量出汗后仍需再次涂抹防晒霜。

5. 防晒衣和防晒伞有没有用

防晒霜虽然有效，但在炎热的三伏天里，光靠它显然是不够的，还需要结合其他物理防晒方法。最有效的物理防晒方法就是穿防晒衣、打防晒伞。

衣物的紫外线防护程度由紫外线防护系数UPF（Ultraviolet protection factor）界定，这是指某种织物遮挡太阳紫外线辐射的有效程度。UPF值15-24表示防护效果好，UPF值25-39表示防护效果非常好，UPF值40-50表示防护效果极好。

织物编织的紧密程度比其他因素对衣物UPF的影响更大。使用含光学增白剂的洗涤剂清洗衣物可提升衣物的光防护能力。反复清洗和烘干导致衣物缩水实际上也可提高衣物的UPF。

其实，防晒衣对紫外线的隔离效果要好过防晒霜。当然，如果涂抹防晒霜后再穿上防晒衣效果肯定更好。但这种防晒方法不适合长时间使用，毕竟闷热难耐，对皮肤也不好。

防晒伞如何选择可能大家都知道，有黑色涂层的伞对紫外线的隔离效果最好，银色涂层次之。如果手边没有防晒伞，即便撑起一把普通雨伞遮挡阳光，其物理遮挡带来的防晒效果，也比涂抹防晒霜的效果好。不过，如果需要“解放双手”的话，就只能选择防晒霜了。

不过，由于地面或其他镜面物体对太阳光有反射作用，在反射光线中紫外线也是存在的。所以要想万无一失的话，夏季出门可以既打防晒伞，又涂防晒霜，打造防晒“双保险”。

（作者：清华大学附属北京清华长庚医院皮肤科主治医师、主任医师）

延伸阅读

隔离霜：低配版的“防晒霜”

最初，隔离霜只是SPF值低配版的“防晒霜”，后来有一些隔离霜还具备了遮瑕、调整肤色，类似粉底的功效。因此，很多人对隔离霜的功效感到混淆。

实际上，隔离霜基本可以分为两类。1、只有防晒功效：也就是一般的低SPF值防晒霜，这类产品以欧美产品为主。2、具有防晒、修饰肤色的作用，这类产品以日系、韩系产品居多。

从功能上讲，隔离霜除了具有基本的防晒功能外，还有调整肤色、隔离彩妆、减少电脑辐射等功能。因此，如果接触阳光较少的人，只涂抹隔离霜就可以，如果长时间呆在日照强烈的户外，就需要使用防晒霜。

总而言之，选择隔离霜还是防晒霜，取决于人在太阳下的时间及日照强度。(刘德华 赵邑)