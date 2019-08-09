北京中医药大学东直门医院皮肤科主任医师 黄 青

我们的身体可以感受到夏天炙热的温度，但是紫外线的强度就不得而知了。在复杂的城市里，太阳照射的紫外线会发生反射，强度可能会加倍。中国气象局曾做过一个实验，检测建筑物玻璃外墙、崭新的柏油路面、公园的湖面、停车场的车窗、普通水泥路面和草坪的紫外线强度。在不考虑周围环境的情况下，阳光直射的中波紫外线UVB值为1左右；最强的是建筑物玻璃外墙，UVB值为1.7左右；而柏油路面和湖面约为0.09，汽车车窗旁约为0.08，普通水泥路面和草坪的紫外线反射几乎可以忽略不计。若站在紫外线辐射最强的建筑物玻璃幕墙旁边，大约3分钟就可以晒出红斑。

紫外线中能穿透臭氧层，照射到人体的有UVA和UVB两个波段。UVA为长波紫外线，穿透力强，可以透过玻璃，在照射皮肤后能够穿透表皮，到达真皮浅层，发生反应后产生大量自由基，造成皮肤老化、色素沉着。UVB为中波紫外线，到达地表前会被大气层阻挡一部分，不能穿透玻璃，皮肤接受大量照射后会直接造成红肿、水泡等损伤。当大量紫外线进入皮肤后，黑色素细胞为保护基底细胞，就会促使黑色素颗粒大量合成，随后被运送到皮肤细胞中，皮肤也就被晒黑了。当皮肤受到超过耐受量的紫外线照射后，会造成表皮细胞坏死，出现水肿、黑色素合成加快等过程，也就是俗称的“晒伤”。晒伤往往发生在强烈日晒数小时后，轻者晒出的红斑会逐渐消退，出现不同程度的脱皮，在一定时间内遗留色素沉着现象；严重时会出现水肿、水泡等，损伤面积过大还可能伴有发热、头痛、恶心、心悸及其他全身症状。

紫外线照射会引起黄褐斑加重。经紫外线刺激后，若黑色素聚集于皮肤某一处，就会形成斑点或导致原有的色斑问题更严重。皮肤白皙的女性更容易长晒斑，甚至黑斑。此外，雀斑也会在照射后增多或颜色加深。

紫外线还会让人加速衰老。皮肤的老化分为内源性老化与外源性老化。前者是指随着年龄的增长，皮肤随之老化的过程。后者是指皮肤受到外界环境影响而引起衰老的过程，其中以紫外线的影响最为显著。紫外线可以破坏胶原纤维，使其合成减少，同时人体内还有胶原蛋白不断分解，这样无法形成平衡，变得越来越少，皮肤也随之松弛粗糙、暗淡无光、缺少弹性、出现皱纹。