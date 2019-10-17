假期结束谨防假性痴呆

■新闻背景

10月10日，是第28个“世界精神卫生日”。截至2018年底，全国已登记在册的严重精神障碍患者599.4万人。专家表示，如做到早发现早治疗，超过70%的精神疾病患者可治愈。不少老人每逢假期结束会出现记忆力减退的症状，其实是得了假性痴呆。目前，大众对假性痴呆这一精神疾病，认知还甚少。

■约访专家

经屏：武汉市中心医院主任医师

国庆长假一过，65岁的吴先生（化姓）发现自己的记性下降明显且整天发呆，他开始怀疑自己是不是得了老年痴呆，遂赶紧来到医院就诊。

10年前，吴先生的妻子因病去世，6年前儿子去上海工作并在那里成了家。虽然孝顺的儿子一直想让吴先生来上海与他一起住，但吴先生总觉得还是老房子住的习惯，而且自己身体也还好，还是选择独自留在武汉做了一名“空巢老人”。每逢长假，儿子一家三口都会赶回武汉来看望吴先生。每当这时，吴先生都会早早买好几天的菜，给儿子、儿媳和小孙子做好吃的。

今年春节长假结束后，送走了儿子一家，吴先生突然觉得自己的记性变差了，常常一个人坐在椅子上发呆。直到国庆长假，儿子一家又提前返回了上海，他们走后，吴先生失忆的症状变得越来越严重，而且晚上躺在床上很长时间都睡不着，已经连着两个晚上失眠，还经常丢三落四。

每逢节假日后记忆力减退，原来是得了假性痴呆

吴先生担心记忆力越来越差是不是得了老年痴呆，于是赶紧来到医院神经内科记忆门诊看病。医院为吴先生做了相关的检查，可结果现实他大脑并没有出现器质性病变，可以排除老年痴呆症。经过医生详细询问后得知，每逢假期结束后，吴先生发生记忆力减退的症状都会出现，诊断他其实是得了假性痴呆。

其实，老年人抑郁症往往还有其特殊的表现形式，低落心情可能在老年人的抑郁中少见，但老年人更多地表现为易怒、焦虑和身体症状，有些表现与痴呆类似，医学上称为假性痴呆。

老年抑郁患者大多同时存在一定程度的认知功能损害症状。相关资料显示，约80%的患者存在记忆减退的主诉，其中有比较明显认知功能障碍类似痴呆表现者占10%～15%，症状包括记忆力、计算力、理解和判断能力等全面的认知功能下降。抑郁既可能是认知损伤的危险因素，也可能是认知功能下降的表现。

在精神情绪因素影响下，抑郁状态可以导致注意难于集中，思维迟缓、记忆力差、定向力差、理解能力下降、头疼、昏沉等症状。临床表现其实为注意力不集中导致，貌似记忆障碍而非真正的智能缺损，通常在精神因素下突然产生，情绪改善“痴呆”亦可突然消失。

假性痴呆不是大脑器质病变所致，而是一种心理状态

随后，在了解了吴先生的家庭情况后，医生为他做了神经心理评估，基本确定吴先生是因为儿子、儿媳和小孙子长期不在身边，每年也就是放假才来相聚，当他们匆匆离开后，他失去了生活重心，产生了抑郁，从而出现了假性痴呆的症状。

假性痴呆是一类特殊的痴呆表现，不是大脑器质病变所致，而是一种心理状态。假性痴呆是鉴定中可见的一类特殊痴呆表现，最典型的是刚塞氏综合征，又称心因性痴呆，多见于有强烈心理刺激的癔症和拘禁性反应等，患者可有癔症性假痴呆，童样痴呆等。临床特征为患者在精神因素的作用下突然发生的类似痴呆的状态，记忆力丧失，回答错误，连日常生活诸如穿衣也会错误百出，即给人以智能有严重损害的印象，或表现言语和举止像个稚气十足的幼儿。

假性痴呆除了药物治疗，更重要的是让患者快乐起来。每年，神经内科记忆门诊都会开出近千份“快乐处方”来改善假性痴呆患者的记忆，而这些患者中大部分又是“空巢老人”。

很多人都知道，多巴胺能为我们制造“快乐”，但是作为一种“快乐”神经递质，多巴胺不只负责我们的情绪和感受，还负责大脑信息的传递。情绪可以从多个阶段影响记忆，包括记忆的编码、巩固和提取。如果记忆的信息与情绪是直接相关的，影响则更大。

相对而言，正性和负性情绪信息比中性信息(没有直接情绪反应)的记忆更深刻，简单地说，情绪能增强记忆。通常，我们对有情绪色彩的事，比枯燥的事记忆得更加深刻；对愉快的事，会比不愉快的事记得更好。所以，改善记忆，要先让自己快乐起来。

由于吴先生的症状并不是很严重，医生没有给他开药，而是给他开出了一份“快乐处方”。医生不仅建议他多培养些兴趣爱好，平时多做一些感兴趣，能使自己快乐的事情，还手把手地教会了他使用手机视频通话和发朋友圈，这样，吴先生在想儿子时可以随时进行视频通话，心情就会变得快乐起来。

其实，假性痴呆通过抗抑郁治疗是可以恢复的，但除了药物治疗，更重要的是让患者变得快乐起来。（陈晶）