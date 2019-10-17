服用维生素C预防感冒作用不显著

【流言】

感冒是大家十分常见的疾病，而每当感冒时，似乎身边总有一些人，比如男朋友、女朋友和一些长辈建议我们多喝热水，多吃维生素C，认为这样可以预防感冒或加速感冒的康复。

【专家解读】

北京小汤山医院主任医师赵润栓：维生素C有帮助合成胶原蛋白、预防牙龈萎缩出血、维持免疫力、促进铁吸收帮助治疗贫血、抗癌作用等。但这些作用多是在人体缺乏维生素C的前提下或是体外研究中得出的结论，对于健康人意义有限，只要不缺乏就没必要吃维生素C补充剂。

平时经常服用维生素C，在普通人群中预防感冒的作用也并不显著。定期服用可能会缩短感冒的持续时间，但已经出现不舒服症状再开始服用维生素C则没有这种效果。医学界来验证维生素C对于感冒的治疗效果的实验研究都无法证明其疗效，目前尚无有力的证据支持维生素C可以用来治疗感冒。大部分普通感冒都是自限性疾病，不治疗也会自愈。

其实，不管是药用的维生素C，还是保健品维生素C，还是维生素C糖果，或者是各种被吹得天花乱坠，各种黑科技的维生素C产品，我们自己吃的话，只需购买时看好标识中维生素C的含量，其他没什么太大的差别。

补充维生素C首选蔬菜水果，推荐剂量是每天摄入100mg。常见蔬菜水果中每100g（蔬菜为干重）维生素C含量，两个猕猴桃、十来个草莓，一盘西兰花，基本上就足够了。如果不能做到经常吃到蔬菜水果，那可能维生素C会摄入不足，这时候可以吃一些维生素C补充剂。而出于保健目的每天吃200mg的维生素C，也就足够了。

（陈晶）