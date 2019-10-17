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冠心病患者每周应剧烈运动一两次？

2019年10月17日07:47 来源：北京日报

　　医学界认为，心脏病患者同样应该运动，但以往研究在运动频率和强度上均有争议。意大利的一项最新研究发现，包括稳定性冠心病（冠心病最常见的临床表现，指至少在三个月之内的疼痛症状基本相当）患者在内，稳定性冠状动脉疾病患者每周剧烈运动一两次关联较低死亡率。

　　费拉拉大学研究人员分析一项涉及6大洲45个国家和地区超过3.2万名稳定性冠状动脉疾病门诊患者的研究所获数据后，得出上述结论。该研究对患者随访最多5年，依据患者自述运动情况把他们分为4个组，即久坐、经常轻微运动、每周剧烈运动一两次及每周剧烈运动至少3次。

　　研究结果显示，与轻微运动组相比，每周剧烈运动一两次的患者在心血管死亡、心肌梗塞和中风方面的风险最低，全因死亡、心血管死亡和中风风险分别降低19%、21%和26%。相比之下，久坐组的心血管死亡、心肌梗塞和中风方面的风险最高。

　　研究人员说，稳定性冠状动脉疾病患者“应该避免久坐，以每周运动为目的，而不是强调尽可能多运动”。（王鑫方）

(责编：许晓华、李轶群)


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