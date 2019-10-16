中国处在粮食安全形势最好时期

据新华社电 国家粮食和物资储备局局长张务锋14日表示，近年来中国粮食产量高、库存充足，市场供应和粮食价格稳，保障和调控能力强，可以说正处在历史上粮食安全形势最好的时期。

张务锋在国务院新闻办14日举行的发布会上表示，2004年以来，中国粮食生产实现了“十五连丰”，今年粮食产量有望继续第五年超过1.3万亿斤；口粮实现完全自给，谷物自给率一直保持在95%以上。

他介绍说，多年来，中国粮食市场供应保持充裕，既满足了广大人民群众的日常消费需求，也有效保障了应对自然灾害、突发事件的军需民食。与近年来国际市场粮价几次“过山车”式的大幅波动相比，中国粮价总体保持平稳，在合理区间内小幅波动，对促进经济持续健康发展和维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

张务锋表示，随着粮食仓储物流体系、市场体系、储备体系和应急保供体系不断完善，特别是粮食安全省长责任制的建立健全，进一步压实了维护国家粮食安全的责任，形成了中央和地方共同负责、高效协同的良好局面。推动粮食收储制度改革、实施政府储备吞吐调节、大力发展粮食产业经济、统筹国内国际“两个市场、两种资源”，粮食宏观调控打出了一套精准高效的“组合拳”。

“我们也有一些进口，主要是大豆，谷物的进口是为了调节品种余缺。” 张务锋说。