据新华社电 国务院新闻办14日发表的《中国的粮食安全》白皮书说，我国居民健康营养状况明显改善，贫困人口吃饭问题有效解决。

白皮书介绍，我国居民膳食品种丰富多样，营养水平不断改善。2018年，油料、猪牛羊肉、水产品、牛奶、蔬菜和水果的人均占有量分别为24.7公斤、46.8公斤、46.4公斤、22.1公斤、505.1公斤和184.4公斤，比1996年分别增加6.5公斤、16.6公斤、19.5公斤、17公斤、257.7公斤和117.7公斤，分别增长35.7%、55%、72.5%、333.3%、104.2%和176.5%。居民人均直接消费口粮减少，动物性食品、木本食物及蔬菜、瓜果等非粮食食物消费增加，食物更加多样，饮食更加健康。

白皮书说，据国家卫生健康委监测数据显示，中国居民平均每标准人日能量摄入量2172千卡，蛋白质65克，脂肪80克，碳水化合物301克。城乡居民膳食能量得到充足供给，蛋白质、脂肪、碳水化合物三大营养素供能充足，碳水化合物供能比下降，脂肪供能比上升，优质蛋白质摄入增加。

白皮书还说，中国高度重视消除饥饿和贫困问题，特别是党的十八大以来，探索出了一条发展农村经济、提高农民收入、消除饥饿和贫困的成功道路。贫困人口“不愁吃”的问题已基本解决，重点贫困群体健康营养状况明显改善。