宝宝刚出生就患上脑梗塞

出生仅一天的新生儿突发右侧肢体抽搐，细心的医生及时发现异常，通过脑电图和急诊磁共振确诊竟是脑梗塞，经及时救治，宝宝的生命危机得以解除。湖北省妇幼保健院新生儿科专家介绍，脑梗塞原是中老年人的常见疾病，现在该科每个月都能收治两三例患脑梗塞的新生儿。专家分析，这与技术和设备的进步有关，也与高危妊娠等有关。

10月7日，36岁的王女士在湖北省妇幼保健院剖宫产娩出一个8斤重的男宝宝，但宝宝出生不到一天，就因为溶血病转到新生儿科治疗。第二天，宝宝突然出现右侧肢体抽搐的情况，脑电图显示他的脑部左侧中央区有异常电活动。管床医生立刻为宝宝申请急诊磁共振，检查结果竟是左侧顶枕部出现了血管梗塞。

脑梗塞这种老年人的疾病怎么会出现在新生儿身上？王女士全家都非常着急，害怕宝宝出现后遗症。新生儿科主任医师刘勇立即给宝宝上了抗惊厥和改善微循环的治疗，经过积极救治，新生儿的临床抽搐很快缓解。一周后复查的磁共振显示，孩子梗塞部位出现液化改变。

新生儿出现脑梗，这个听起来很陌生的事情，其实并不是个例。“这两年，科室每个月都会收治2例~3例脑梗的新生儿；在过去，一年也就见到5例~6例患儿。”刘勇介绍。

“现在诊断新生儿脑梗病例数明显增加，原因是多重的。”该院新生儿科主任夏世文介绍，这首先与技术和设备的进步有关。脑电图可以及时捕捉到患儿脑部的异常，磁共振检查对于脑梗塞导致的脑水肿非常敏感，可以在脑梗发病后一小时内发现病变，让病情得以及时确定。

其次，新生儿脑梗的发病也和高危妊娠有关。夏世文表示，从这些患儿的母亲孕期情况来看，许多母亲都有妊高症、糖尿病、免疫性疾病、胎盘早剥、产时大出血的情况，胎儿有发育迟缓，宫内缺氧的高危因素。此外，小孩生后喂养不足，脱水、感染和休克也会导致脑梗塞的发生。

夏世文建议，高危妊娠的准妈妈在孕期出现并发症时一定要认真对待，按照产科医生的要求，及时处理。宝宝娩出后，父母要认真看护孩子，如果出现异常情况，例如肢体的异常运动、吃奶差、少动、小便少等，可以用手机拍摄记录下来，及时和医护人员联系，让医生给孩子进行全面检查，有利于及时发现疾病和对症治疗。（记者周建跃 通讯员温红蕾 黄洁莹）