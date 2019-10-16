望闻问切，用好人工智能

【现象】在2019年世界人工智能大会上，展厅中一间“未来诊室”吸引了众多参观者。这间“未来诊室”通过人机互动，将人体影像扫描呈现在大屏幕上，利用大数据和人工智能技术进行诊断分析，从而模拟医疗诊断。在实践中，这一概念已经在走向现实，相关企业已将人工智能技术运用到诊疗之中。在不久的将来，人工智能或将为人们提供更加智能、高效、准确的医疗服务。

【点评】“君有疾在腠理，不治将恐深。”战国时期扁鹊见蔡桓公的故事，可谓家喻户晓。扁鹊通过观察蔡桓公的脸色，即可推断出疾患情况，而“望闻问切”这四个字，亦可概括中国传统医学的诊疗方法和手段。“未来诊室”这一新兴医疗概念，以人工智能技术赋能“望闻问切”，或是医疗的发展方向之一。

“未来诊室”即人工智能辅助诊断技术，在一些疾病的诊疗中具有突破性的贡献，能大大降低疾病筛查的成本和时间。目前，人工智能医疗影像辅助诊断系统主要应用于心脑血管、肺癌、髋关节等疾病的早期筛查。通过这一系统的应用，过去4至6小时的诊断流程被缩短到10分钟，准确率提高到91%。并且，“未来诊室”并非局限于某个设备，而是包括移动端、诊疗端、分析端、管理端等在内的全方位、新一代诊疗技术，患者档案管理、智能医生决策等各项保健服务也将同步跟进，形成医疗双向转诊及慢病管理的诊疗一体化“生态圈”。

诊疗智能化、快捷化的发展趋势，为医疗资源向下延伸提供了有利条件，有助于提升疾病早筛和诊断效率。比如，为乡村医生配备智能便携式诊疗设备，将大大提高诊疗的准确性和便捷性，实现设备下沉、技术下沉，助推基本公共卫生服务均等化、优质化。同时，大数据问诊系统可根据患者的症状、个人信息等，为医生提供更具针对性的诊断建议，改善基层医疗知识水平相对欠缺的困境。

用好新的医疗技术和设备，需要更多的专业医疗人员和技术人才，让技术和设备更好运转起来。需要看到，目前我国不论是基层医疗从业人员还是相关技术人才，都还相对不足。对当前的医疗从业者来说，如何跟上时代的潮流，克服知识短板等，关乎诊疗智能化的有效推广。此外，在处理好“未来诊室”与现有医疗机构的衔接等问题上，也需要政策法规的及时出台，推动相关诊疗服务健康发展，从而让人们更好享受医疗科技的红利。

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 05 版）