疼痛就吃止痛药 小心患上肠胃病

10月14日，是24个世界镇痛日。昨日，陆军军医大学新桥医院疼痛与康复医学科举办疼痛日主题义诊活动。专家表示，生活中很多市民并不把疼痛当成疾病，盲目选择按摩缓解或自行服药，往往会影响病情的治疗。临床上很大一部分慢性疼痛病症应被视作慢性病引起重视，并纳入慢病管理中给予持续、规范的治疗随访。

10月13日上午，新桥医院疼痛康复科，48岁的市民黄先生前来就诊。他介绍，自己因为工作久坐，颈肩一直疼痛，但没去医院治疗，平时情况严重时会选择去按摩缓解，同时“自行诊断”后买药吃。没想到这个国庆节，不仅疼痛加剧，同时还肠胃出血，慌了神的黄先生终于来到了医院。

“门诊中这样的情况并不少见，往往吃药没效果或吃出了问题才来医院。”疼痛康复科主任刘勇说，尤其是神经病理性疼痛，不及时诊治，还会发展为慢性疼痛，造成睡眠障碍、情绪低落甚至抑郁，严重影响工作生活。

需要注意的是，许多市民有误区，不把疼痛当作疾病，认为忍一忍就好了，或自行买止痛药吃，但这就为胃肠道疾病埋下了隐患。刘勇表示，止痛片等药物可能刺激胃黏膜，严重的会引起胃肠反应，甚至导致肝肾功能损伤。若不能明确自己的痛感是哪种疾病引起的，应在专业医生指导下用药。

刘勇主任介绍，现代医学所谓的疼痛，是一种复杂的生理、心理活动，是临床上最常见的症状之一。它包括伤害性刺激作用于机体所引起的痛感觉，以及机体对伤害性刺激的痛反应，常伴有强烈的情绪性色彩。疼痛作为第五生命体征，与血压、体温、呼吸、脉搏一起，是生命体征的重要指标。然而，长期以来人们对疼痛的认识比较片面，认为疼痛只是疾病的症状，只要疾病治好，疼痛就会消失，所以至今还有众多患者正在忍受着疼痛的折磨。