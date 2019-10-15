中国特色粮食安全之路越走越宽广

所贵惟贤，所宝惟谷。粮食事关国运民生，粮食安全是国家安全的重要基础。

“中国人口占世界的近1/5，粮食产量约占世界的1/4。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗，实现了由‘吃不饱’到‘吃得饱’，并且‘吃得好’的历史性转变。”日前，国务院新闻办公室发表《中国的粮食安全》白皮书，全面介绍中国粮食安全成就，深入阐述新时期国家粮食安全战略，充分展示中国为维护世界粮食安全、促进共同发展作出的积极贡献，郑重宣示中国有条件、有能力、有信心依靠自身力量筑牢国家粮食安全防线，对于增进国际社会对中国粮食安全的了解具有重要作用。

70年春华秋实，70年山河巨变。新中国成立后，中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。70年来，在中国共产党领导下，中国依靠自己的力量实现了粮食基本自给，不仅成功解决了近14亿人口的吃饭问题，而且居民生活质量和营养水平显著提升，粮食安全取得了举世瞩目的巨大成就。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，走出了一条中国特色粮食安全之路。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗，这既是中国人民自己发展取得的伟大成就，也是为世界粮食安全作出的重大贡献。

确保国家粮食安全，我们坚定走中国特色粮食安全之路。我们立足本国国情、粮情，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，落实高质量发展要求，实施新时期国家粮食安全战略。我们稳步提升粮食生产能力，保护和调动粮食种植积极性，创新完善粮食市场体系，健全完善国家宏观调控，大力发展粮食产业经济，全面建立粮食科技创新体系，着力强化依法管理合规经营。今天，更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系逐步建立，国家粮食安全保障更加有力，中国特色粮食安全之路越走越稳健、越走越宽广。

维护世界粮食安全，中国积极参与世界粮食安全治理。粮食安全是世界和平与发展的重要保障，中国始终是维护世界粮食安全的积极力量。中国积极践行自由贸易理念，加强国际交流与合作，坚定维护多边贸易体系，落实联合国2030年可持续发展议程，为促进世界粮食事业健康发展、维护世界粮食安全作出了重要贡献。面向未来，中国将继续遵循开放包容、平等互利、合作共赢的原则，努力构建粮食对外开放新格局，与世界各国一道，加强合作，共同发展，为维护世界粮食安全作出不懈努力。

仓廪实，天下安。今天，中国人民既要“吃得饱”，更要“吃得好”“吃得放心”。奋进新时代、踏上新征程，中国将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，始终以人民对美好生活的向往为奋斗目标，推动粮食产业高质量发展，提高国家粮食安全保障能力，为人民获得更多福祉奠定坚实根基，为推动构建人类命运共同体作出新的贡献。（本报评论员）

《 人民日报 》（ 2019年10月15日 01 版）