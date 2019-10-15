医治“眼中风”要抓住黄金90分钟

大家常听说“脑中风”医治刻不容缓，却不知“眼中风”医治刻不容缓。近期，西安市第一医院眼科就接收了多位患者，他们都是玩手机时突然眼前一花，一只眼睛看不见东西，医院诊断为“眼中风”。专家提醒，“眼中风”是一种严重的急性致盲性眼病，致盲率高达80%。因此，医治“眼中风”和医治“脑中风”一样，需要争分夺秒，抓住黄金90分钟，迅速就医。

62岁的熊女士在睡觉前有个习惯，就是躺在床上看会儿手机。几天前的一个晚上，她像往常一样正在看手机，突然眼前一黑，左眼看不见了。熊女士急忙闭上眼睛缓了一缓，但睁开后情况依然没有好转。当晚，熊女士在家人的陪同下赶到西安市第一医院就诊。经查，熊女士被诊断为“眼中风”。值班医生立刻为熊女士进行对症治疗，在发病四个多小时后，熊女士的矫正视力成功恢复到1.0。经医生了解，此次险情是熊女士晚上躺在床上关灯看手机造成的眼底内血管出现堵塞。

记者14日采访时，西安市第一医院眼科医院副院长张红兵表示，“眼中风”其实就是视网膜中央动脉阻塞。造成“眼中风”的原因有很多，工作压力大，电脑、手机看得过多等，使眼睛过度劳累都有可能导致“眼中风”。熊女士的情况并不是个例，在日常工作中，他们除了接诊到熊女士这种中老年人“眼中风”患者，还有接诊到不少年轻患者，这些年轻人患者多因熬夜追剧，熬夜打游戏，长期使用电子产品，用眼过度，加之最近气温下降血管收缩，血栓堵塞视网膜中央动脉以致“眼中风”。

张红兵表示，“眼中风”是一种严重的急性致盲性眼病，致盲率高达80%。有些“眼中风”患者在发病前，可能会出现视物模糊、单眼视力突然丧失等状况。如果出现这些状况，需尽快到正规的眼科医院进行检查。90分钟是抢救视网膜中央动脉阻塞病人的黄金时间，超过90分钟可造成视网膜永久性、不可逆性损伤，视力恢复非常渺茫。

“眼中风”和“脑中风”相似，均多发于中老年人群，高血压、高脂血症、动脉硬化等疾病是其重要基础病变。然而，随着生活习惯的改变，这种病也开始逐渐“年轻化”，这与年轻人不良工作生活习惯有关，如生活不规律、长期熬夜或过度劳累等引发“眼中风”，病变类型多为视网膜动脉阻塞。对此，张红兵提醒广大市民，合理用眼，使用电脑、手机要适度，老年人看电视或手机时间不要超过半小时，看一会儿手机后要站起来走走，让眼睛休息休息。年轻人连续用眼不要超过1个小时，平时可以在办公桌旁放置一盆绿植，缓解视疲劳。