第三届长城国际心肺预防与康复精英培训班暨第四届首都国际心脏康复与预防学术会议在京举行

2019年10月8-11日，由中国康复医学会心血管病预防与康复专业委员会、中华医学会心血管病学分会、中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会主办，北京大学人民医院、美国梅奥医学中心、中国医师协会心脏康复专业委员会和中国老年保健协会心血管疾病预防与康复专业委员会协办，北京瑞华心脏康复中心和北京大学人民医院承办的第三届长城国际心肺康复与预防精英培训班暨第四届首都国际心脏康复与预防学术大会在北京国际会议中心举行。

据了解，长城国际心肺康复与预防精英培训班自2017年开展以来，致力于培养中国心脏康复专业人才和行业精英，引入梅奥医学中心的成熟理论体系和实践经验，围绕做好心脏康复所需要的各项技能，从理论到实践，落实评估和五大处方，融合互联网+健康最新发展趋势，每年培养近百名心脏康复精英人才，在推进我国心脏康复事业中发挥了重要作用，更好的搭建了心肺预防康复领域高端、开放、可持续发展的国际学术交流平台。

据悉，此次大会不仅汇聚了国内心肺预防康复领域的顶尖专家团队，还邀请到了美国梅奥医学中心心脏康复和心血管运动生理学领域的权威专家Dr. Thomas、Dr. Olson、Missy和Ms. Karen，与学员们共同探讨心肺预防康复的发展。

会议伊始，首先由心血管病专家、医学教育家、北京大学人民医院心研所所长胡大一对此次精英培训班致辞，并发表了“健康中国，我们在行动”的主题演讲，胡教授表示此次精英培训为贯彻落实全国卫生与健康大会和“健康中国2030”规划纲要精神，推进以疾病为中心向以健康为中心转型，实现中国心肺预防和康复事业的规范可持续发展。

据了解，此次大会的培训形式包括授课、讨论和实操。在4天的会议中，培训课程分别就心脏康复中心建设和质量控制、心脏康复评估技术、心脏重症康复技术、运动处方和运动心脏病学、心理处方、营养处方、药物处方、戒烟处方、家庭心脏康复临床实践、互联网+心肺康复实践模式等课题，深入讲解心肺预防与康复的知识，并结合典型病例，生动直观地对学员进行实践指导。

长春中医药大学附属医院心脏康复中心孟晓萍主任报告《中国心脏康复中心的建设标准》

上海同济大学附属同济医院王乐民教授报告《营养-免疫-肠道菌群》

中国控烟协会副会长姜垣教授报告《戒烟干预技术临床实践》

梅奥医学中心Dr. Thomas做报告

梅奥医学中心Dr. Olson做报告

丁荣晶教授报告《心脏重症患者呼吸肌功能和血流动力学评估的病理生理学意义》

梅奥医学中心专家Missy进行标准化心肺运动试验实操演示

梅奥医学中心Ms. Karen做报告

韩雅玲院士报告《冠心病介入治疗术后患者心脏康复现状及治疗策略》

同济大学附属同济医院康复医学中心主任沈玉芹教授报告《心肺运动试验操作流程及参数解读》

会议最后，丁荣晶教授做总结性发言，丁荣晶强调，举办本次培训班的目的是更好地提升中国心脏康复水平，培育中国心脏康复精英，我们将继续围绕做好心脏康复所需要的各项技能，从理论到实践，落实评估和五大处方，融合互联网+健康最新发展趋势，搭建心肺预防康复领域高端、开放、可持续发展的学术交流平台。