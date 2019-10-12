白求恩公益基金会活动公益项目惠及150余位鲁东南患者

10月11日，“隐形的翅膀——红色之路关爱糖尿病患者健康公益行”活动于山东临沂开展。活动通过健康公益帮扶，来提升基层医疗机构医疗水平，帮助偏远山区及贫困糖尿病患者获得的全面权威的疾病知识和医疗咨询。

据了解，该活动由白求恩公益基金会发起，阿斯利康支持，旨在响应国家“健康中国2030”规划纲要的号召，推进健康中国2030建设，提高中国人民健康水平。

据悉，中国是代谢性疾病高发国家，糖尿病发病率高达11.6%，患病人数已达1.42亿。糖尿病及其并发症给患者个人、家庭和国家带来沉重的社会经济负担。特别在我国一些基层地区，由于医疗资源分布不均衡，对糖尿病等代谢性疾病的诊断、治疗，以及相应的疾病教育都有不同程度的短板，更加加重了患者及社会的负担。因此，白求恩公益基金会发起了“红色之路”系列活动，通过对基层医生进行专业的培训，对基层群众进行义诊和疾病教育，将专业的医疗服务带到基层。

据悉，在当天的活动中，130余位来自临沂各区县的基层医生聆听了国内知名糖尿病专家贾伟平、陈丽、管庆波三位教授关于糖尿病基层防治指南专题的讲座，从糖尿病诊断、治疗、并发症检查、基层糖尿病管理基本要求、健康管理流程和长期随访等方面阐述了糖尿病的科学诊治。为基层医生带去了规范诊治的理念。

在群众义诊和教育环节，现场群众接受了血糖、血压、糖化血红蛋白检测以及眼底病变检查，并得到了专家问诊，共有某某余名患者进行了检查、解答、诊治。

通过开展义诊、糖尿病筛查、健康宣教和业务培训等多种形式，白求恩公益基金面对面地为百姓提供健康服务，进一步提高了广大群众对糖尿病的认知水平和提升基层医务人员的诊治能力，协同提高糖尿病患者的健康水平，为推进健康中国建设，提高中国人民健康水平尽一份绵薄之力。