养生要“补”还要“攻”

“补者人所喜，攻者人所恶。”这是张从正在其著作《儒门事亲》中写的一句话。古代金元时期，中医界十分盛行补益之风，无论什么病证，医生都喜欢使用补法治疗。随着生活水平的提高，现代人越来越重视养生保健，“喜补”现象依然存在。如今，仍有很多人认为养生就是服用补品、保健品，殊不知，一味地补，不仅违背了中医辨证施治的原则，还造成了很多疾病的误治。

张从正是“金元四大家”之一，“攻邪派”的创始人。他治病反对一味用补，提出“治病当论药攻，养生当以食补”的原则，善于使用“汗”“吐”“下”等攻法逼出体内邪气。“攻法”虽然不似“补法”一样为大家所熟悉，但事实上人们在日常生活中，也常常会用到这些方法。例如，感受了风寒，很多人会喝点姜丝红糖水，为的就是发发汗，好得快些；如果吃多了食物，消化不了，吐出来很快就好了；如果吃坏了肚子，或者受了寒气，会腹泻，这也是身体在自我保护，有助于邪气排出。张从正强调，如果“邪气”未除，盲目滥补，反而使正气受损，病情加重。这对于今天有的人以“补”养生的做法，是一个很好的警示。

当然，张从正也不是一概排斥“用补”，他认为只有在“纯虚无实”的情况下可以“补”，并要把“补”和“治”结合起来，治中有补，补中有治，最重要的是应当重视食补。比如痔疮患者，可以多食用一些菜羹或菠菜等具有通利肠胃作用的蔬菜；脾胃有热、口渴咽干、大便秘结的患者，可以适当食用西瓜、梨等水果；健康人群，平时饮食中可适当加入山萸肉、五味子、茯苓等药食两用的食物，达到养生的效果。

中医认为，人体胃气的盛衰，直接影响食补的效果。保护胃气，使水谷得以消化，人的正气就能够恢复。结合张从正《儒门事亲》中使用的“无比山药丸”一方，这里给大家介绍一款具有养生作用的补气健脾粥，日常不妨常吃一吃。取淮山药150克、莲子肉10克，洗净切块备用；粳米150克，淘洗干净；先用粳米、莲子煮粥，半熟时放入山药块，粥熟放温即可食用。▲