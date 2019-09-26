胰岛素很“娇贵”正确保存是关键

胰岛素是一种蛋白质类的激素，很“娇贵”，需要小心保存。

未拆封的胰岛素：可以放置于冰箱冷藏室靠近冰箱门的位置，2℃～8℃保存。避免将胰岛素紧贴冰箱内壁放置。初次使用之前需在室内回温后使用。不要把胰岛素放在冷冻层。胰岛素如果冷冻结冰，即使解冻也无法使用，因为蛋白质肽链三维空间结构会发生变化，导致药物失活、变性。同理，温度过高也会产生不良影响。所以应避免将胰岛素和胰岛素注射装置放置于高温环境中，比如阳光直射的地方。

正在使用的胰岛素：不需冷藏，可在室温25℃以下保存4周～6周。这是因为室温下胰岛素的稳定性更好，更容易混匀，注射更加舒适。反复的温度变化，会影响胰岛素效能。

外出携带的胰岛素：乘飞机时，可将胰岛素随身携带，不可托运，因为托运仓温度过低，会导致胰岛素变性失效。自驾车或长途车旅行时，应避免剧烈震荡。因为胰岛素是由两条氨基酸链通过两条二硫键松散连接在一起的，剧烈震动会使二硫键断裂，破坏生物活性，导致药效丧失，所以应避免将装有胰岛素的包直接放置在车底部。在夏季，熄火的车内温度很高，应避免将胰岛素长时间放于车内。