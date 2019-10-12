宝宝为啥喜欢“投降式”睡姿？

不知道宝妈们有没有看到这样的说法，宝宝的睡姿暗示着他将来的性格。可是我们会发现，对于小婴儿来说，最常用的睡姿往往是一致的，就是这种“投降式”睡姿，也叫“青蛙式”睡姿。就是宝宝证明躺在床上，两只胳膊像“W”一样放在头的两侧，看起来像是在投降。

随着天气逐渐变冷，很多宝妈开始给宝宝准备厚衣服厚被子了。不过看到宝宝睡觉时经常把胳膊伸出来，宝妈们会担心孩子着凉，悄悄把他的小手放回去，可不一会儿，宝宝就又回到原来的姿势了。

宝宝睡觉伸胳膊？三个因素决定

为啥这个姿势如此得宝宝青睐，又如此“有惯性”呢？这其实和宝宝的性格没有关系，而主要是由这些因素决定的。

本能反应 婴儿这种睡觉姿势，和胎儿在妈妈子宫中的姿势非常相似，只不过此时宝宝可以伸展开来，而在子宫里宝宝只能蜷缩着。这种姿势可以给宝宝子宫般的安全感，所以称为婴儿睡觉时的本能姿势。出生不久的婴儿，其实四肢还不太能伸直，总是在不自觉的情况下就弯曲，所以不能像大人一样采取“大”字睡姿。不光胳膊是这样，腿也会这样，所以有时候睡姿看起来更像是四肢都弯折的青蛙，这也和宝宝长期在子宫中蜷缩形成的惯性有关。

条件反射 有时候宝宝会摆出“不规则”的投降式睡姿，两只胳膊都伸出来向上举，但姿势更像“击剑”，头还会歪向一侧。

这种睡觉方式，其实是婴儿一种非常典型的条件反射：强直性颈部反射，也叫不对称颈紧张反射，这种反射其实在胎儿28周的时候就会发生，出生后会持续到3个月左右，如果到了五六个月的时候还出现，则可能是宝宝的脑部或发育方面出现了异常。因为这种反射，在宝宝出生后的数周内，能阻止宝宝由仰卧滚向俯卧或由俯卧滚向仰卧，而随着婴儿控制平衡的其他因素完整发育，会促使这种姿态的改变，所以如果宝宝过了三个月后还经常保持这样的姿势，家长一定要重视了。

保持平衡 宝宝出生后平衡能力还没有形成，而且由于宝宝体型此时是圆柱式的，很容易让宝宝“侧翻”，投降式睡姿可以帮助宝宝保持平衡。

而宝妈如果强行给孩子把手收回去，可能使宝宝在睡梦中会感到不“安全”，所以会再次把胳膊伸出来。

有时候宝宝还会面部朝下趴着睡，这时双手也是放在头顶呈投降式的，这也是一种自我保护，不过宝妈依然要注意，别让枕头和床铺堵住孩子口鼻，引起窒息。

看了宝宝采用“投降式”睡姿的原因，是不是感觉孩子很“聪明”呢？所以咱们还是尽量别把孩子胳膊强行塞被窝了。

担心宝宝着凉 可以这样掖被子

宝宝胳膊小手属于血液循环末端，和身体躯干相比保温能力其实是不强的。天气冷的时候宝宝胳膊体温是较低的，如果摸到宝宝胳膊较凉，还是要给孩子盖上点。

盖被子的时候仍然可以让宝宝保持投降式睡姿，被子轻轻掩住孩子身体，在脖子处掖一下就可以，这样能盖住大部分胳膊，留下小手在外面是可以的。

另外，可以帮孩子准备睡袋，孩子睡得会更自由，同时可以保证孩子不着凉。

最后，室内温度要保持合适。适合宝宝的室温应该是20-24摄氏度，过去婴儿的产房就是这个要求，家里宝妈可以买一个温度计来测量，适时调节温度，能让宝宝待得更舒服。

总之，投降式睡姿是宝宝最本能最舒服的睡姿，而且随着婴儿的发育，他会解锁更多的睡姿，所以就不必强行纠正了。如果担心宝宝胳膊在外面着凉，可以试试上面说的这几种方法，宝宝一定可以睡得舒服，长得健康。文/福林妈咪