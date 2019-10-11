教育部牵头推进近视防控 取得六项重要进展

2018年8月以来，教育部根据党中央、国务院决策部署，牵头落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》），为健康中国建设提供重要支撑。

一年来，教育部积极推进综合防控儿童青少年近视工作，并取得六项重要阶段性进展：

加强了组织领导，明确了主体责任。教育部牵头，九部门联合建立了全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制并召开第一次会议。召开贯彻落实《实施方案》专题座谈会、全国综合防控儿童青少年近视视频会议，强化部署推进。印发了《实施方案》重点任务部门分工方案。指导30个省份出台了省级近视防控方案。教育部、卫生健康委与各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团，签订了全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书，落实主体责任，明确职责任务。

出台了减负政策，强化了学校体育。印发了中小学生减负“三十条”，规范学校办学行为，严格校外培训机构管理，督促家庭履行教育监护责任，从源头上落实学生近视防控举措。印发指导意见要求学校科学规范指导学生使用电子产品，培养信息素养。研制全面加强和改进学校体育美育专门文件，深化学校体育教学改革，大力发展校园足球、篮球、冰雪运动。严格落实国家体育与健康课程标准，要求学校落实课程课时，推动落实学生每天1小时校内体育活动，引导督促学生每天放学后进行1—2小时户外活动。

摸清了近视底数，推进了宣传教育。将视力作为国家学生体质健康标准抽测复核重点项目，会同卫生健康委核定了各省份2018年近视率。结果显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，15个省份近视率高于全国平均水平，24个省份近视率超过50%。对此，由85名专家组成的全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团举办了集体备课，通过现场宣讲、电视录播、网络宣讲等形式，开展了300多场次宣讲，覆盖中小学生和家长2000万人次。持续开展“师生健康中国健康”主题健康教育活动和全国“爱眼日”活动，建设近视防控专题网页。通过公益广告、短视频、动漫、微课等方式，加强近视防控知识宣传教育。培养1000余名“种子”教师，辐射带动3万多名健康教育教师、校医提升健康教育能力。

加大了财政投入，启动了改革试验。2019年，新增全国儿童青少年近视防控工作专项经费1680万元。实施农村义务教育薄弱学校改造计划、改善普通高中办学条件等工程，督促学校按相关标准配备药械设备。认定29个地级市为近视防控改革试验区、84个县（市、区）为近视防控改革试点县（市、区），推进改革试验试点，探索有效路径方法，培育典型经验。

规范了市场行为，提供了智力支撑。联合卫生健康委、市场监管总局等部门，开展托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检和眼镜制配场所计量专项监督检查，整治近视矫正市场乱象。支持高校设置近视防控相关学科，30所高校增设眼视光医学、健康服务与管理等专业。69个高职院校设置眼视光技术专业点，招生4800余人。设立40余项青少年视力健康研究课题，加强眼视光学和视觉科学、眼科学等国家重点实验室建设，认定首批省部共建眼视光行业产业协同创新中心。

建立了考核制度，明确了评价导向。以近视防控工作责任书主体内容为依据，研制了近视防控评议考核办法，明确对省级人民政府的评议考核细则，将于近期按程序印发实施。把义务教育阶段学生近视率、学校教室照明卫生标准化建设等，作为认定全国义务教育发展基本均衡和优质均衡县的重要内容。