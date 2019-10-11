产妇生孩子时应该吃什么

常言道“十月怀胎，一朝分娩”，准妈妈们在经历了既辛苦又幸福的十个月之后，终于要跟宝宝见面了。对于准妈妈们来说，分娩是一个既让人害怕又让人期待的时刻。据有关资料统计，产妇进入产程后24小时会较平时多耗能2480kcal（1瓶可口可乐大概是200kcal），也就是说一个进入产程的产妇即便是正常进食依旧处于负平衡状态。而说到分娩时补充能量，大多数人可能首先想到的是巧克力、功能型饮料等等高热量的食物，这些食物也往往是生活中被推荐次数最多的，但实际上我们是被误导了很多年。

那么分娩时，我们应该摄入哪些食物才真正有助于顺利分娩呢，下面我们从了解整个产程开始讲起吧！

通常，我们将分娩的全过程分为“三个产程”，整个产程一般需要10多个小时，第一产程：宫颈扩张期，指从子宫出现规律性的收缩开始到子宫口完全张开（10cm）为止。初产产妇约10-12小时左右，经产产妇约6-8小时左右。

第二产程：胎儿的娩出期，是指从子宫口完全打开到胎儿娩出的时期。第二产程持续时间和分娩方式及胎位、产力等因素有关，一般初产产妇需要1-2小时，经产产妇可通常数分钟即可完成。 第三产程：胎盘娩出期，是指从胎儿娩出后，胎盘胎膜娩出的过程。一般情况下第三产程不会超过30分钟。

分娩时为什么要禁食？

在分娩过程中严格限制饮食是国内外大部分医院产科的常规做法，为了预防呕吐误吸的发生。呕吐不用解释了，那么误吸究竟是怎么一回事，为啥如此的“兴师动众”呢？

误吸是指进食或非进食时，有数量不一的液体或者固体食物（甚至包括分泌物和血液）进入到声门以下的气道。

不同物体误吸后的临床表现

1 误吸pH < 2.5的酸性液体量超过0.4ml/kg后会立即引起肺泡容量锐减，导致肺间质水肿、肺泡内出血、肺不张，气道内阻力增加，从而发生缺氧。这些改变发生在误吸后几小时内，最初是酸性物质对肺的直接反应，引起化学性肺炎，几小时后演变成炎症反应，可导致呼吸衰竭。

2 误吸非酸性液体 损害肺泡表面活性物质，导致肺泡塌陷，肺不张，发生缺氧。

3 误吸固体食物导致气道梗阻，异物存留引起炎症反应，可发生肺不张和肺泡膨胀。由于气道梗阻可导致机体缺氧和高碳酸血症，甚至窒息，如果混有酸性物质，后果会更加严重。

产妇相较于普通人而言更易发生呕吐误吸，原因有三：

1 在进入孕晚期之后，随着孩子个头的增大，胃容量减少；

2 孕晚期体内孕酮的浓度比孕早期还要高，孕酮释放到消化道的平滑肌，导致胃肠蠕动减慢，消化同样的食物，产妇需要更长的时间；

3. 产妇的胃贲门括约肌松弛，胃内容物更容易返流入食管下部。

无论从母婴安全的角度，还是从产妇生理的角度，作为误吸的高危人群，产妇在分娩过程中严格限制饮食都是必须的。而对于需要行无痛分娩，或者剖宫产手术的产妇而言，麻醉操作、手术操作、包括催产素等药物的使用会使呕吐误吸发生的风险成倍增加，限制饮食更是必不可少。因为一旦发生误吸，无论是对产妇还是对胎儿均极有可能是致命的。欧美国家无痛分娩的产妇占比在90%左右，他们的常规做法是：一分娩期间严格限制饮食，预防呕吐误吸的发生；二 给产妇扎一个粗一点的静脉点滴，为挽救生命的留一个安全通路。

分娩时禁食有什么危害？

我们上面已经讲了分娩的全过程大概需要十多个小时，而孕晚期的产妇基础代谢大概是非孕妇的2倍，同时分娩过程中，产妇身体消耗巨大，资料显示，产程中禁食将会造成产力下降。禁食或碳水化合物的供给减少会加速疲劳、增加脂代谢和蛋白质的分解。有研究发现，保证产妇产程中有充足的能量补充是减少产程延长、滞产，减少催产素使用的重要保障，同时能够降低产后出血和新生儿窒息的发生。

有什么补充能量的方法是不增加产妇误吸发生率的呢？

在分娩过程中禁食主要是为了产妇及胎儿的安全着想，在此之前医院的常规的解决办法会给产妇通过外周静脉点滴输注葡萄糖，输注葡萄糖取得的效果一般，因为葡萄糖的营养价值单一，提供的能量有限，过多输注会增加产妇的心脏负担，甚至造成心衰及肺水肿。

现在临床一般建议麻醉或手术前2小时口服清亮的液体来补充能量，因为清亮的液体易吸收，胃排空也快（临床研究发现清亮液体2小时足以经胃排空进入肠道）。退一步说，即使发生误吸，也不会造成严重的后果，治疗也相对容易。

临产前，很多准妈妈选择功能性饮料、巧克力、蛋糕等高热量作为补充能量的首选。以功能型饮料为例，饮料内含有咖啡因，有产生心悸等交感神经兴奋的危险。而巧克力和蛋糕等为固体，需要物理和生化双重消化，增加胃肠负担，不易消化吸收，须4.5-6.5小时才起效；同时巧克力的糖脂比4：6，而产妇需求为7：3 - 6：4，糖脂比倒置，增加代谢负担，无论在能量代谢还是安全性方面考虑，分娩过程中应该严禁食用这些固体食物。

加速康复外科（ERAS）是欧洲发达国家加速患者术后康复的全新理念，目前欧美及国内著名的医学中心都在将这一个理念付诸实施。加速康复外科（ERAS）的其中项目之一，就是在术前为患者提供一个清澈，富含碳水化合物的清亮液体，以帮助患者术后快速康复。无论是为了产妇本身的快速康复亦或是为了提高分娩期间胎儿的安全系数，口服碳水化合物都是一个极佳的选择。

口服碳水化合物在欧美国家的产科早已经被广泛应用，但国内一直没有相关的产品问世，直到2016年之后国内才有了相关的医用口服碳水化合物的的产品，打破了这一领域欧美国家的市场垄断。目前在北京、上海、广州、南京等一些大的医学中心产科或妇产医院也开始应用，并有一系列的临床研究证明，口服碳水化合物无论在安全性，舒适性，还是在保证孕妇的能量供给方面都表现良好。

国内多家著名的医学中心，对口服碳水化合物（术能）对分娩期产妇的影响做了大量的临床病例对照研究，并发现饮用碳水化合物对比运动饮料能明显降低产妇的饥饿程度和疲劳感(普通运动饮料以单糖为主，而碳水化合物以多糖为主，供能更加稳定持久)；可以降低分娩过程中呕吐的发生率；提高新生儿娩出时的血糖值（有益于胎儿安全）；能够提前术后首次母乳喂养的时间，增加产后24小时母乳喂养的次数和每次母乳喂养的持续时间。

医学的进步带来观念的改变，舒适、安全的医疗正是现代医学所需要的，同样舒适、安全、有能量，无痛苦的生孩子更是每个现代产妇所需要的。（来雪振 安建雄）

作者介绍：

安建雄，医学博士，博士研究生导师，主任医师，中国医科大学航空总医院副院长，中国科学院北京转化医学研究院执行院长。

来雪振，中国医科大学航空总医院麻醉与疼痛医学科医师