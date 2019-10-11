要想让孩子有个好食欲，首先要了解什么是食欲。食欲是人类的基本欲望之一，食欲的产生是受神经系统支配的：在空腹的情况下，胃肠通过收缩来刺激大脑的食欲中枢，使之兴奋，产生摄取食物的欲望；相反，胃装满了食物，胃壁伸展并刺激食欲中枢，产生抑制，食欲就会消失。人的血糖值低时，也会刺激神经中枢产生食欲，相反，血糖高时则会抑制食欲。人的精神状况也直接影响着食欲，精神愉悦可刺激摄食中枢，反之则会抑制食欲。

山东省中医院姚笑表示，要想激发孩子的食欲可从以下几方面入手。首先，让孩子在每次餐前保持空腹，通过产生饥饿感来刺激大脑食欲中枢产生食欲，使孩子“饥不择食”。这样既可以防止偏食的发生，又使孩子在进餐后感到身体和情绪上的满足，这种满足又可以促进食欲进一步发达和完善。想让孩子空腹的办法有很多，比如参加较大运动量的锻炼，如爬山、跑步、滑轮滑、游泳等。在进行这些活动时不要给孩子任何零食，只要及时补充水分就可以了，到了餐前，更不要让孩子先吃零食。其次，控制孩子的吃糖量，尤其是在饭前1小时内最好不要吃含糖的食物，如牛奶、含糖饮料、水果等。

再次，家长不要总是强迫孩子吃饭。经常被强迫进食的孩子，看到食物或餐具就会很厌烦，没有食欲。家长因为孩子不吃饭而产生的焦虑、气愤甚至是训斥，又会使孩子精神紧张，导致消化液分泌减少、食欲消失。正确的做法是首先提醒孩子，吃饭是权利，这种权利不是想要就会得到的，而是要尽最大努力完成任务来获取，比如择菜、洗菜、端盘子、摆碗筷、整理桌椅等。再告诉孩子：选择或放弃吃饭是一个人的自由，在规定的时间里如果没有吃或没吃完，就视为放弃吃饭的权利，家长会准时端走饭菜。家长要言必信，行必果。孩子是最讲道理的，在“好不容易”获得了权利后，他一定会珍惜自己的权利，不会随便放弃。总之，想要孩子有个好食欲，不能靠打骂、训斥等手段来强制执行，也不是靠娇惯、宠爱等能培养出来的，而是要靠科学喂养、耐心的引导去激发、去完善。