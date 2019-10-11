激素依赖性皮炎的中医疗法

近年来，随着人们生活和文化水平的提高，药店的普及，自购药比例正逐年上升。皮肤科临床出现了很多激素依赖性皮炎。激素依赖性皮炎是皮肤长期使用糖皮质激素制剂而出现的一种对糖皮质激素产生成瘾性、以皮炎为特征的、反复发作的一种皮肤病。其表现为皮肤潮红、丘疹、皮肤萎缩、毛细血管扩张、痤疮样及酒渣鼻样皮疹等，伴烧灼感、疼痛、瘙痒、干燥、紧绷感的副反应证候群。本病可发于任何部位，以面部为多见，以反复发作为特征。治疗早期停用含有糖皮质激素的药物或护肤品后，可出现反跳现象也称之为戒断反应。临床治疗颇为棘手。

该病在祖国医学中虽未见明确记载，但鉴其症状可归属于“药毒、面游风毒、粉花疮、风毒等”论述中。如隋代《诸病源候论·风毒肿候》记载“风毒肿者，先赤痛飚热，肿上生瘭浆，如火灼是也”。明代《外科准绳·面疮》记载：“此积热在内，或多食辛辣厚味，或服金石刚剂太过，以致热壅上焦，气血沸腾而作，属阳明经。初觉微痒，如虫蚁行，搔损则成疮，痛楚难禁。”清代《外科大成·卷二》记载：“面游风，初发微痒，次如蚁行，面目俱浮，更兼痛楚，由阳明壅热所致。”本病病因主要是外受药毒——糖皮质激素制剂。病机为自身禀赋不耐，外受药毒，内蕴肌肤，郁而生热生湿，外发于肌肤而成。特点是此起彼伏，反复发作，迁延日久，缠绵难愈。外受药毒，血热内蕴，外发于肌肤则见皮肤红斑、丘疹；热盛肉腐成脓，而见脓疱累累；湿与热并，故见皮肤油腻，脓疱丘疹反复发作；日久伤阴，虚火内生，故皮肤潮红，时隐时现，伴毛细血管扩张；病久气血停滞，络气不和，出现皮肤色素沉着；肤失濡养故皮肤萎缩无光泽。

激素依赖性皮炎初起以热毒、湿毒为患，邪实为主，后期以阴虚为主。中医治疗本病采用分阶段辨证用药，更有利于患者恢复。

第一阶段以清热凉血为主，方选凉血解毒汤，其成分为生地30克、粉丹皮10克、赤芍30克、玄参15克、大青叶15克、生山栀10克、生石膏30克、生甘草5克。面部红热症状重者可以加凌霄花30克、桑白皮15克、枇杷叶15克；脓疱较多者可以加黄芩10克、黄柏10克、白花蛇舌草30克；方中生地甘苦寒，清热凉血为君药，配以粉丹皮、赤芍、玄参、大青叶共奏凉血活血之功，生石膏辛甘大寒，大清气分之热，与生山栀同用，加强清热泻火之功，甘草调和诸药。二组药物配合使用，使外受之药毒得以分消。服药期间可能有反弹现象，也不能太急，可慢慢控制。

第二阶段则需要滋阴养血，方选养阴清热汤，其主要成分为青蒿30克、鳖甲15克、知母10克、地骨皮15克、生地10克、炙甘草5克。方中青蒿、鳖甲滋阴清热为主药，配以知母、地骨皮共奏滋阴退虚之功效，生地凉血解毒、清退余热，甘草调和诸药。

第三阶段以预防调理阶段为主，可选桃红四物汤加减，其成分为桃仁10克、红花10克、当归10克、赤芍10克、生地10克、川芎10克。方中桃仁红花可活血祛瘀，当归修复淡斑，心烦失眠者可以加酸枣仁30克；腰膝酸软者可以加女贞子15克、旱莲草15克；自汗盗汗者可以加太子参10克、五味子6克、煅牡蛎30克。

临证根据每个患者的具体情况，综合四诊，准确辨证，合理用药，大多皆有良效。

（北京市朝阳中医医院副主任医师）