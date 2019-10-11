两类人不宜戴大框眼镜

如今，眼镜不仅是矫正视力的工具，也是一种装饰品。流行的大框眼镜时尚又显脸小，深受年轻人喜爱。但有些人戴了之后，眼睛又胀又累，这是什么原因呢？

要了解大框眼镜的副作用，必须先了解验光配镜的三个重要参数：镜片光学中心、屈光度、瞳孔距离（瞳距）。镜片光学中心指的是每片眼镜中央的光学中心；屈光度也就是我们俗称的视力度数；瞳距是人两眼瞳孔中心之间的距离。配框架眼镜的最理想状态是镜片光学中心距和瞳距“吻合一致”，才会达到最佳的视觉效果。

两类人在选择大框眼镜时一定要谨慎，第一是高度近视的人。这是因为眼镜片中心区和周边区的度数不一样，后者要更高一些，可能使眼镜光学中心和瞳孔中心发生偏移，导致视物不清或变形。另外，大框架镜片较大，周边区域会对视觉效果造成一定影响，长此以往将引起视疲劳，导致眼位发生偏斜，更甚者可能发生重影。另外，一些不合格的眼镜片可能有不按瞳距做等问题，导致更严重的不适症状。

第二，瞳距小者也不宜佩戴大框眼镜，否则容易造成对焦偏差，导致视物模糊、视疲劳。正常成年人的瞳距是62~68毫米，且每个人都是固定的。大框眼镜比一般眼镜要宽大，两个镜片的光学中心之间的距离也常大于配镜者的实际瞳距，就会造成瞳孔与镜片中心的对焦产生偏差，形成棱镜效应，即光线产生折射现象。如此，瞳距小者看东西易出现重影，长时间佩戴可能导致头晕、失眠。

此外，长期佩戴大框眼镜还有一些其他影响。其相对于普通眼镜更沉，鼻梁压力也更大，可能造成鼻梁内陷变形，甚至压迫神经，出现酸胀、麻木等症状。更严重的是对光学方面的影响。眼镜大且重，大多会稍向下才能戴稳，这就使镜片光学中心移位，形成棱镜效应，使佩戴者产生不适。

如果佩戴了不舒适的大框眼镜，为了追求时尚而去适应它，可能加深近视甚至导致斜视，可谓得不偿失。当然，大框眼镜只要不是大得太离谱，在准确的医学验光和视光师的指导下，确保瞳距、瞳高准确，佩戴后无不适也是可以的。▲