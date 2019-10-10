糖尿病并发症 男女各不同

受访专家：北京大学第一医院内分泌科主任医师 袁戈恒

糖友的困扰，主要来自糖尿病引起的各种并发症所带来的威胁。近日欧洲糖尿病年会上有专家指出，男女糖友患上各种并发症的风险并不相同。

法国一项队列研究对1470例2型糖尿病患者进行长期随访，发现糖肾在男性中进展更快，更易进入需要透析或肾移植的终末期阶段。据分析是由于男女激素在糖肾病情进展中的作用不同：女性雌二醇可通过减少转化生长因子-β的表达来抑制糖肾的发展，而男性睾酮的作用则相反。不过，一旦进入肾病终末期，无论是接受肾移植还是透析治疗，女性都将承受更高的死亡风险。

在心肌梗死或心绞痛方面，男性比女性更易发生。关于男女糖尿病性大血管病变存在差异的具体机制尚不十分明确，北京大学第一医院内分泌科主任医师袁戈恒分析，其大致与以下几方面有关：1.男性抽烟喝酒等不良生活习惯会更多；2.男性通常在社会工作中感受到较大的压力；3.在血脂异常方面男性也比女性更加普遍。

一项荟萃了1966~2013年期间发表的涉及77万人研究的数据显示，女性得了糖尿病后，卒中风险上升128%，男性卒中风险也有所上升，但低于女性，为83%。

由于胰岛素缺乏、胰岛素抵抗以及用药等因素，糖友容易合并骨质疏松症。由于雌激素有利于保护骨骼硬度，而绝经后女性雌激素水平迅速降低，这就增加了女糖友的患病风险。

在心理方面，有很多研究表明，相比于男性，女性糖友合并抑郁症的风险更高。虽然其因果关系尚不能定论，但有综述分析这可能与治疗带来的经济负担及药物不良反应、对疾病产生恐惧等因素有关，而这些现象通常在女性身上更常见。

由于男女糖友合并疾病存在差异，因此不同性别人群应分别更有针对地检查和调理。澳大利亚阿德莱德大学有研究提示，除了年龄超过40岁、经济收入低、肥胖、有糖尿病家族史等这些共同因素外，女性糖尿病还与高血压、高腰臀比及心理问题相关，男性则与吸烟、低胆固醇水平相关。因此袁戈恒介绍，女糖友需要注重生活方式的改善以及心理状态的评估，另外多囊卵巢综合征和绝经都是独有的糖尿病危险因素，因此还要注意雌激素水平。男性则主要需戒烟限酒，睾酮水平低的男性也要积极改善体内性激素水平。虽然男女在某些方面会有不同的侧重点，但平日都要注重全面的养护，比如三餐要准时且营养均衡，每周都要进行3~5次30分钟至1小时的锻炼。只有改善好生活方式才能控制好血糖，并有效地控制并发症。▲