“秋老虎”猛，专家教你平安度过“多事之秋”

“秋老虎”势头很猛，天气越来越干燥，出现口干舌燥、便干尿赤，特别是平时阴津亏损之人更容易化燥伤津，甚至虚风内动，而出现情绪急躁，睡眠障碍，甚至引起血压波动，所以，人们常把这称为“多事之秋”。

那么，此时我们该如何度秋，保持血压的稳定呢？广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任医师唐梁说，有5点注意事项：

1、 注意适应温度的变化。秋季早晚相对偏凉，虽有“春捂秋冻”之说，也要注意不要过于贪凉。特别是中午下午相对温度较高，空调房进进出出温差太大，对血压影响也不小。

2、 秋季干燥，正午气温高，人相对容易缺水。适当补充水分也有助于血压的稳定。

3、 保证充足的睡眠。气温高，空气燥，易耗气伤阴，充足的睡眠可以很好地调节我们的血压稳定。所以不妨中午小憩一会儿，下午的血压会比较平稳。

4、 保持心情平静。《黄帝内经·四气调神大论》云：“秋三月，此谓容平。天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也…”。秋天要收心养性，不要好勇斗狠、不宜太过张扬跋扈。心动则神动，心神不宁则血压不稳。

5、 选择服用一些滋阴润燥的食物或药材，对于血压稳定也有好处。如：雪梨、柚子、火龙果、猕猴桃、苹果、芹菜、黄瓜、豆芽、马蹄、北沙参、百合、玉竹、麦冬、石斛、菊花、夏枯草、桑叶等。

推荐食疗方：

●桑菊清肝茶

材料：桑叶、菊花、夏枯草、钩藤各5克，金钗石斛（切碎）1克。

做法：上述几味加开水泡茶饮，可适当加冰糖。

功效：平肝降压，滋阴润燥。适于肝肾阴亏，肝火上炎的高血压。

●天麻止眩粥

材料：天麻20-30克，天冬、麦冬各10克，大米100克。

做法：上述药材洗净，水浸泡30分钟后切碎，同大米下锅煮粥。

功效：滋阴平肝，润燥止眩。适于肝肾阴亏，肝阳上亢的高血压。