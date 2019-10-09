秋天养肺 动动手学下这两个动作

近日，广东开启秋雨模式，几乎每天一场秋雨带来了早晚的一丝秋凉，中秋佳节也将到来。广东省中医院珠海医院治未病中心主任成杰辉主任中医师建议，现又值夏秋季节交替之时，经过一个夏季高温的炙烤，人体能量消耗较大，机体免疫力往往下降，老人、小孩及体弱者对气候变化的适应能力常常不足而更易生病。

成杰辉提醒，从此时开始若能加强锻炼，强健体魄，增强机体抗病能力。则可减少各类疾病的侵袭。养生宜“早卧早起，与鸡俱兴”。早卧能顺应阳气收降，早起则利于肺气宣发，让人精神饱满，精力充沛。早上起床后宜到室外活动，配合各种拳操动作，进行有节律的呼吸调息，吐故纳新，能有效改善肺部功能，增强体质。

另外，立秋过后早晚气温相对凉爽，正是进行体育锻炼的好时候，适宜开展各种运动锻炼，如跑步、打球、游泳、做操、武术、跳舞等，随着时间的推移逐渐增加运动量。但此时运动强度不宜过剧，因为运动过剧则出汗太多，会增加机体耗伤，也不利于阳气敛降。

成杰辉为你介绍两个简单易行，保肺强身的养生功法：

【捶腰背】 端坐，腰背自然挺直，两手握空拳，捶打腰背中央及两侧，从下往上，再从上往下，先中央后两侧，各捶30次。此法可通调背部经络，畅肺气，健腰肾。

【摩鼻】 将两手拇指外侧相互摩擦至热后，分别沿鼻梁、鼻翼两侧上下搓摩30次，然后用两手食指按揉两侧迎香穴30次。此法可养肺健体，增强机体免疫力。(记者 陈映平 通讯员 宋莉萍)