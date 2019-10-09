这些人吃止痛药需谨慎

止痛药是许多家庭的常备药，疼痛难耐时来上一颗，有些老人甚至会长期吃止痛药。这不，悲剧来了……

近日，广州中医药大学第一附属医院二外科（胃肠甲状腺外科）接诊了一位70多岁的老年男性患者。来就医时，他表情非常痛苦、憔悴，他描述说“上腹部像刀割样疼”，而这种疼痛已经持续9个小时了。医生马上给他安排了腹部CT检查，检查发现有“气腹”，高度怀疑是消化道穿孔。

是什么原因导致这位阿伯出现了消化道穿孔？该院主任医师赵先明介绍，原来这位阿伯本身就有胃病，后来因为关节疼痛的问题，长期依靠止痛药缓解疼痛，正是因为长期吃止痛药导致了消化道穿孔。

赵先明解释，止痛药虽然能够缓解疼痛，但是治标不治本，长期或过量服用止痛药，容易损伤胃肠道黏膜，诱发消化出血甚至穿孔。对于年龄超过60岁，长期服用阿司匹林、激素患者更加是消化道疾病的高危人群，应该慎用止痛药。必要时需选择对胃肠道刺激较小的药物，同时服用保护胃黏膜药物。

该院主治医师杨海淦提醒，对于正在服用止痛药的读者们，要打醒精神，提防消化道穿孔，一旦出现消化道不适要及时就医，就医时要告诉医生你正在服用的药物。消化道穿孔的临床症状以突发腹部刀割样疼痛为主，疼痛剧烈，可伴随面色苍白，汗出肢冷、血压降低等休克症状。