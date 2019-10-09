奏好控制高血压“三部曲”

■新闻背景

10月8日，是我国第22个全国高血压日。今年全国高血压日的宣传主题是：18岁以上知晓血压。高血压是最常见的心血管疾病，是全球范围内的重大公共卫生问题。专家建议：18岁及以上成人定期自我监测血压，至少每年要测量1次血压。

■约访专家

李青：天津市泰达医院主任医师

高血压，是目前我国患病率最高、危害最大的慢性病，是心脏病、脑卒中、肾脏病发病和死亡最重要的危险因素。据统计，中国成人高血压的患病率高达25.2%，患者人数达2.7亿。我国每年因高血压导致间接死亡的人数达200万，其中约70%的脑卒中死亡和约50%心梗死亡与高血压密切相关，它是人类健康最主要的“杀手”。所以，知晓并严格控制血压，对提高生存质量、延长寿命都具有非常重要的意义。

正常成年人每2年至少测1次血压

无论年龄，非同日三次血压测量，血压≥140/90mmHg，即诊断为高血压。

高血压易患人群包括如血压130~139/85~89mmHg、肥胖人群等，建议每半年测量1次血压。正常成年人，建议至少每2年测量1次血压。而医疗单位接诊35岁以上患者时，则应测量血压。

高血压患者家庭自测血压，推荐使用经过国际标准认证的上臂式自动电子血压计。如血压达标且稳定者，每周自测血压1次；血压未达标或不稳定者，应增加自测血压的次数。需注意，家庭自测血压的诊断标准不同于诊室血压，家庭自测血压≥135/85mmHg被认定为高血压。

平稳降压是理想的降压治疗方式，当血压≥140/90mmHg就应该启动药物治疗。

使用长效降压药，如沙坦类，普利类，第二、第三代地平类等降压药。2~3种降压药联合使用，目的是增加疗效，减少副作用，可以单药无效后联合，也可以起始联合。按时用药，一般推荐晨起空腹口服降压药，忌按需用药，即血压升高了吃药，血压正常了停药。高血压是一个终身性疾病，需要终身用药维持。忌反复更换药物，如果血压平稳达标，不要频繁更换降压药。

高血压有原发性和继发性之分

我们常说的高血压，不是由其他疾病引起，而本身就是一种病，称为原发性高血压，也叫高血压病，或者简称高血压。绝大部分高血压是原发性高血压。原发性高血压是一种多基因遗传病，是遗传基因与环境因素共同作用所引起的疾病。

多基因遗传病是指多个基因与环境因素共同作用所引起的遗传性疾病，其遗传方式复杂，很难在一个家族中确定哪个是正常的，哪个是患病的。只有通过对大量患者进行研究后，才能确定遗传因素在多基因病发生中的作用。多基因病存在家族聚集现象，除与遗传因素相关外，一家人相似的生活习惯和环境因素影响也较大。

研究发现，父母均患有高血压者，其子女今后患高血压的概率高达45%；父母一方是高血压患者，子女患高血压的概率是28%；而双亲血压正常者其子女患高血压的概率仅为3%。而高血压病患者的亲生子女和养子女生活环境虽一样，但亲生子女更易患高血压病。

而且，有高血压家族史者患高血压病的危险是无高血压家族史者的1.79倍，父母双亲均有高血压史者的高血压患病率为无家族史者的2倍。除了遗传因素外，生活习惯对高血压的影响也很大，有高血压家族史者，如果生活习惯健康而规律，那发生高血压的几率会大大下降；没有高血压家族史者，生活不健康且不规律，也容易发生高血压。

此外，有些疾病可以引发高血压，比如慢性肾炎等肾脏疾病引起的高血压称为肾实质性高血压，肾动脉狭窄引起的高血压称肾血管性高血压，二者又合称为肾性高血压；原发性醛固酮增多症也可以引起高血压。这些由其他疾病引起的高血压统称为继发性高血压，高血压是这些疾病的一个症状，但继发性高血压相对较少见。

这些不健康的生活习惯可导致高血压

盐摄入过多。高盐饮食不仅会引起体内水容量增加从而导致高血压，还可激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统，而这个系统的活性过度增加，也会导致高血压。据统计，我国居民每日盐的平均摄入量，男性14.3g，女性12.3g，平均为13.3g，显著高于世界卫生组织最新推荐的5g/日盐的水平，属高钠饮食国家之一。而中国高血压患者中近60%是盐敏感性高血压，高盐、盐敏感性是我国高血压患者的主要特征。

长期大量饮酒。饮酒与高血压水平呈正相关。我国一项研究发现，每日饮白酒30ml，收缩压可增高4mmHg，舒张压增高2mmHg；每日饮白酒60ml，收缩压可增高6mmHg，舒张压增高2~4mmHg，而且所有人都会出现高血压。

肥胖也是高血压的发病因素。研究发现，体重每增加10kg，血压可升高5~20mmHg。

精神因素。比如精神压力大、晚睡、作息不规律等，都可导致交感神经兴奋而诱发高血压。

预防控制高血压从健康生活开始

高血压病是一种与生活方式密切相关的疾病，盐摄入多、肥胖、长期大量饮酒、作息不规律等是导致高血压的危险因素。所以，如果你想控制血压，又想少吃药，那就应该采取健康的生活方式，减盐减重，规律运动，戒烟限酒，精神放松。

李奶奶，88岁，来医院就诊时，自己走进了诊室，60岁的儿子跟随在身后。随后，李奶奶拿出一个笔记本开始介绍她的情况。李奶奶的记录本里密密麻麻地记满了血压、心率、体检结果等指标及用药的情况，近几年的情况记录得一清二楚，非常有序。询问她身体怎么样，她说没问题，笑容中流露出满满的自信。

李奶奶不到50岁发现高血压开始便很重视，严格按时遵守医嘱用药，从未间断。早期用一种降压药，后来用络活喜和代文联合用药，血压控制得基本正常，有时根据自身情况略有调整。十一长假到了，她想跟儿子出去旅游，所以想检查一下，调整用药。

李奶奶孙女补充，她奶奶从发现高血压后饮食就变得清淡，而且生活规律，爱运动，经常跟他们出去旅游，现在还能打乒乓球。而且，她降压药的使用非常规律，早晨起来第一件事就是口服降压药，几十年如一日从未间断过。且每年至少两次查体，目前没有发现任何并发症。

如果你是有高血压家族史者，遗传因素你改变不了，但生活习惯是可以改变的。就像李奶奶，自她发现高血压后就开始用药治疗，主动改善生活方式，积极锻炼身体，保持良好心态。同时，李奶奶坚持每天监测血压变化，定期体检。一个好的生活习惯，即使携带有遗传基因，也可能不发生或者晚发生高血压，就算发生了高血压，也比较容易控制。

值得注意的是，高血压是终身性疾病，只能控制，不能治愈，所以需要患者长期规范治疗，终身用药，更需要自我的健康管理。同时还要配合随访，并学会高血压的自我管理。忌盲目相信小广告或伪科学宣传，忌用保健品、保健理疗或食疗替代降压药治疗。

总之，控制高血压一定要记住三个关键词：知晓、治疗和达标。