5岁宝宝龋齿发炎致面部红肿

许多家长认为宝宝反正要换牙，有龋齿没多大关系，这样的误解致使许多孩子原本可轻松治疗的牙病，不得不耗费大量的金钱和时间来治疗。湖南省儿童医院口腔科医生提醒，牙齿是孩子咀嚼食物的重要工具，如果受到损害将影响进食，对成长发育中的孩子有诸多影响，切记早发现早治疗。

安安（化名）酷爱吃糖，5岁时龋齿已很严重。安安父母认为，患龋齿是大部分宝宝都会经历的一个过程，等换了牙就好了。前不久，安安的面部突然红肿，送到医院检查后才发现，安安因龋齿发炎导致根尖周脓肿，才引起了面部红肿。

“龋齿可能引发牙髓炎、根尖周炎，甚至可能引发全身性感染。”湖南省儿童医院口腔科副主任医师游弋提醒，一颗牙齿的健康关系到全身，不能掉以轻心。“给孩子清洁口腔对防治龋病至关重要。从宝宝两岁半左右开始，建议宝宝饭后在家长指导下使用牙线清洁口腔。”游弋介绍，牙线相比于牙签，不易伤及宝宝牙龈，且能较好的清除牙缝隙内的残渣以及牙齿领面的牙菌斑，以保持口腔卫生。此外，家长应监督宝宝健康饮食，早晚认真刷牙，保持口腔健康。