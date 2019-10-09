父母脾气暴，孩子缺点多

常言道，父母是孩子的第一任老师。为了解易怒父母会养育出什么样的孩子，美国心理健康专家朱丽叶·维齐对很多在此类家庭下长大的孩子展开随访调查。结果发现，父母脾气暴躁对孩子性格影响很大，主要表现在以下8个方面。

1.沉默寡言。父母易怒，孩子随时随地都会小心翼翼，生怕犯错。他们只有躲在自己的小世界才觉得安全，因此变得不善言辞，沉默寡言。

2.心事重重。父母脾气暴躁的孩子遇到任何事情都会想很多，容易焦虑，思前想后也不知道如何应对。所以，外表总给人一副心事重重的感觉。

3.谨言慎行。这些孩子从小一犯错就被家长责骂，因此特别害怕惹上麻烦，害怕惹人生气，做事畏手畏脚，说话谨小慎微。

4.优柔寡断。这些孩子从小到大，大事小事一概由父母说了算，从来没机会自己做决定，所以长大之后必然出现“决策恐惧”。遇到问题很难做出选择，更难发表任何意见。面临必须自己决定时，总会焦虑发作、内疚不已，生怕招来麻烦。

5.取悦他人。在“暴躁家庭”长大的孩子，总害怕别人不高兴或发脾气，因而总会设法照顾所有人，让每个人都高兴。对于自己来说，遇到不开心的事，会憋在肚子里。

6.没安全感。易怒的父母永远无法给孩子安全感，因为很难预料父母何时会责骂甚至拳脚相加，心理上感到孤独和空虚。

7.不善沟通。易怒父母养育的孩子一旦情绪低落，往往会将所有人推开，拒绝与人沟通。因为这些孩子很敏感，害怕自己说错做错，惹得别人不高兴。所以，为安全起见，最佳选择是少与他人接触。

8.缺乏自信。父母的呵斥和责骂，其实是对孩子自信的无情摧残。使孩子产生“我什么都做不好，才会被责骂”的感觉，于是自责无限放大，自信渐渐丢失。由于缺乏自信，长大之后做任何事情也都害怕放开手脚，总担心越雷池一步，招惹是非。（陈 希 编译）