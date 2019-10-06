嗓子冒烟疼是心梗前兆

急性心肌梗死的发生常被认为是突然地、无声无息地。其实不然，急性心梗大多有预兆，一定要提高警惕，及时就医。

7月初，64岁的范先生像往常一样晨跑回家，突然嗓子感觉一阵冒烟似的火辣辣地疼，紧接着不舒服的感觉从嗓子往下蹿，胸前一大片都觉得压痛。范先生以为是上火了，拿起凉白开喝了几大口，但情况并未缓解。随后几天，范先生发现，每次跑步都会感觉胸口憋得慌，嗓子也跟着疼，停下来休息一会儿就好了，再跑还不行。这其实是典型的劳力型心绞痛，劳累诱发，休息缓解，但范先生根本没往这方面想，只是去药店买了一盒润喉糖，认为嗓子“冒烟”时含一粒会舒服很多。直到8月初的一天，范先生做午饭时，剧烈的嗓子疼痛再次袭来，这次跟以往不一样，就像着火似的，而且胸口像压了一块巨石，伴有全身大汗，老伴儿马上拨打了120。范先生被送到我院心脏中心，通过造影检查，确诊为急性心梗，三支血管都有严重狭窄，紧急手术开通血管后一个多月来，患者再也没出现过嗓子冒烟疼的症状。

心梗，尤其是急性心梗，绝大多数都会提前一两个月用各种各样的方式提醒我们。但人的内脏有肋骨的重重保护，所以疼痛定位不会像皮肤表面那么准确。疼痛传递的位置具有不确定性，可能是胃疼、牙疼、嗓子疼、肩膀疼。五花八门的疼痛特别容易误导患者，导致很多人自行服用止疼片、胃药、治疗嗓子疼的药，去口腔科、骨科、耳鼻喉科，就是想不到去心内科看。建议患者及家属一定要留意心梗发作前的几个征兆，及时就医。比如，出现胸痛发闷，走路爬楼梯时加重，休息后缓解，要引起高度重视；胸痛的同时频繁想上厕所，这是心梗相关的胃肠道反应；双眼出现黑曚，说明心肌缺血加重，已经影响到大脑供血；出现恶心呕吐、心率加快，一定要马上就医。▲