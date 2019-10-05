小杨是一名徒步爱好者，他非常热衷户外活动，但是每次兴高采烈地参加徒步或远行后，便要忍受来自脚底明显的疼痛感与无力感，就连平时打篮球也没有小伙伴跳得高。南方医科大学第三附属医院足踝外科主任曾参军为其检查，诊断小杨为扁平足，这就是造成他烦恼的原因，像小杨这样的病例不少见。

如何判断是否扁平足?

除了去医院检查外，该如何初步自我筛查呢?告诉大家两个简单的方法：

方法一：站立直视法，看是否有足弓。这里要提醒必须是让接受检查的人呈站立姿势，其他人从旁边观察。如果接受检查的人不是呈站立姿势，而是抬起脚来观察脚掌，这样因为不负重，有部分扁平足（如姿势型扁平足）往往会被漏检。

方法二：足印检查法——在深色地板或不吸水的地面，用足底沾水或白粉印记，观察足底印记的形状。对比左图，来了解足弓情况。

如何预防扁平足？

在学步前期，建议孩子赤脚行走；在学步初期，应该穿着硬底鞋以保护足弓，预防扁平足的发生，很多家长认为孩子应该穿软一点的鞋子才舒服，这其实不利于学步期孩子足部的发育。

学习练习用足底外缘着地行走，避免足部长期处于一种姿势，防止足部疲劳，适当的跑跳动作有助于锻炼足部肌肉，减轻韧带负担；不宜穿有跟的鞋，特别是穿高跟鞋!

扁平足应如何锻炼？

除了以上预防方法外，所有的扁平足都可进行功能锻炼，如用足跖行走、足尖写字、足趾夹毛巾、屈跖运动、提踵外旋运动等。

姿势性和大多数痉挛性平足症可以通过理疗、按摩、加强足内外在肌锻炼，以及穿矫形鞋或足弓垫来矫正或改善。

经过上述锻炼仍然无法达到满意效果的患者，建议尽早医院就诊，确定治疗方案，尤其是学龄初期(7-9岁)扁平足不能改善者，建议及早进行微创治疗，若学龄初期的扁平足得不到纠正，成年后会慢慢发展成僵硬性扁平足，必须接受复杂的开放手术才能解决。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 游华玲）