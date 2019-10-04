经常点外卖，能吃出健康吗？

中国大概有8.6亿城市人口，一日三餐，每天大约就是25亿顿饭。最近，有商业人士据此数据预言，中国的餐饮外卖市场会越来越大。

餐饮外卖在中国“走红”已是事实。近年来，人们出于节省时间和食物丰富性的考虑，选择点外卖餐饮的频率在明显增加。从社会经济学的角度来看，餐饮外卖无疑是依托于物联网、电商和网络支付的普及而产生的新兴消费市场的一个分支，是社会化分工的一种体现。但由此带来的问题值得探讨：未来餐饮外卖是否会成为国人的主流生活方式之一？把一日三餐托付给餐饮外卖，能吃出健康吗？

塑料包装盒上的数字门道儿多

吃外卖能让人放心吗？这个“放心”指的是餐饮外卖是否卫生和安全，也指是否符合和满足人体对营养的需求。

我们先来了解一个时常被忽略的问题——饭盒安全。

外卖餐饮的必备工具是饭盒。随着外卖餐饮的兴盛，外卖包装盒、包装袋的需求量越来越大，花样也不少。现在市面上盛放外卖餐饮的器皿大部分是塑料制成的。细心的人会发现，日常生活中见到的塑料盒上有数字标识，这些数字代表什么呢？它们代表的是塑料的不同材质，一般以数字01至07来表示。

01代表聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），常用于制作矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等，这种材料耐热70℃。

02代表高密度聚乙烯（HDPE），常用来制作盛装清洁用品、沐浴产品等的塑料容器，可耐110摄氏度高温，标明食品用的塑料袋可用来盛装食品。

03代表聚氯乙烯（PVC），常用于制作建材，属于有毒塑料制品。“有毒”主要是指生产过程中没有被完全聚合的单分子氯乙烯，以及增塑剂中的有害物。这两种物质在遇到高温时容易析出。

04代表低密度聚乙烯（LDPE），常用来制作保鲜膜、塑料膜等，耐热性不强，在温度超过110℃时会出现热熔现象，留下一些人体无法分解的塑料制剂。因此，用这种保鲜膜包裹食物进行加热，食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。

05代表聚丙烯（PP），常用于制作微波炉专用餐盒，可耐130℃，是唯一可以放进微波炉的塑料盒，在清洁后可重复使用。需要特别注意的是，一些微波炉专用餐盒，盒体以05号PP制造，但盒盖以06号PS制造，PS透明度好，但不耐高温，不能与盒体一并放进微波炉。

06代表聚苯乙烯（PS），常用来制作碗装泡面盒、快餐盒，又耐热又抗寒。但它不能放进微波炉，以免因温度过高而释出化学物，并且不能用于盛装强酸、强碱性物质。

07代表其他类塑料（PC），其中含有有损健康的双酚A。

上面介绍了01至07材质的塑料，内容看起来有些专业，但了解清楚它们各自的用途后你就会明白，只有02、05、06，即高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）制作餐盒是相对安全的。

纸质包装盒安全吗

除了餐饮用的塑料包装盒外，大家还常常见到纸质包装盒。外卖餐饮的纸质器皿，目前主要有两类。一是淋膜纸餐盒，即纸盒上有一层薄薄的聚乙烯塑料涂层，相当于一层塑料薄膜覆盖在纸面上。这种纸餐盒能耐受90℃左右的高温，适用于热饮和冷饮，能起到很好的隔水作用，成本高于塑料餐盒，成本价大都不超过1元。 另一种是铝箔餐盒，质量优于淋膜纸餐盒，其原料无毒，方便加热，且加热后不产生有害物质；耐高温，最高可达660℃；方便密封，阻隔性强，密封后可保护食物原味，并延长食品保质期；可以高效回收再利用。 铝箔餐盒现在航空、高铁和中小学校推广使用。但是，由于成本较高，外卖餐饮商家较少使用。

目前我国对食品包装用塑料制品、纸质食品包装均有国家标准，上海等地还出台了外卖送餐纸质包装盒的安全标准。

但鉴于市场上的各种快餐包装盒层出不穷，大家点餐饮外卖时务必关注塑料盒上的数字标识，做到心中有数。

外卖餐饮难以避免“三高”

即便是经常点外卖的人，聊起食物本身，他们也不会觉得长期吃外卖对健康有利。大家普遍认为外卖“不好”有两方面原因，一是可能不干净，二是可能没营养。第一个考验的是商家的良心与守法意识，第二个其实要看顾客点的是哪种做法的食物。

味美是餐饮外卖吸引人的首要条件。为了让食物好吃，难免重口味，常常是高盐、高油、高糖和放入多种调料。

今年，国务院发布了《关于实施健康中国行动的意见》，其中针对中国人的健康行为细化了15项行动，包括实施合理膳食行动，鼓励全社会参与减盐、减油、减糖。之所以要鼓励减盐、减油、减糖，是因为大量研究结果证明，高盐、高油、高糖饮食不仅是肥胖的罪魁祸首，也是引发心脑血管病、糖尿病、癌症等的重要原因。同时，有大量研究已经证明，中国多数居民食盐、烹调油和脂肪摄入过多，导致了相关疾病发病率居高不下。

如何吃得健康因人而异，但基础要素无外乎盐、油、糖这三类。根据《中国居民膳食指南》最新版的推荐，成人每天食盐不超过6克，每天摄入烹调油25-30克，每天摄入糖不超过50克，最好控制在25克以下。

但膳食指南需要人主动认可，不具有强制性。除了极少数为了健身、减肥等人群提供的简餐类餐饮外，绝大多数餐饮店为了口味好，还很难离开高盐、高油、高糖。因此在现有条件下，把自己的饮食完全或长期托付给外卖餐饮业，的确无法保证饮食的健康需求。

能否既要外卖又要健康

从另一个角度看，外卖实际上是超加工食品。超加工食品是巴西一位儿科医生在研究中提出的一个概念，意指过分加工的食品，或者是加工成熟配有各种调料和添加剂随时可食用的食品。

超加工食品只是一个初步概念。比如，添加糖和其他“风味”的酸奶，就属于超加工食品。对预包装食品来说，一般判断是否为超加工食物有个简单方法：看配料表中是否含糖、果葡糖浆、精炼植物油等成分，以及那一连串你不认识的物质名称。

超加工食品由于添加了较多的辅料，一直被卫生专家和营养学家指责，认为它们促使人类越来越肥胖。但也有研究表明，超加工食品是改善营养状况和营养素摄入量的一种可行方法。食品加工也可以减少食物浪费，并使乳制品和小麦等食品可以食用和可口。此外，经过加工可以提高食品质量，去除潜在的天然毒素，提高营养物质的生物利用度。

另一个有深层次意义的事是，外卖食品可以把女性从家庭烹制食品的劳动中解放出来。来自经济合作与发展组织的统计数据表明，中国女性参与工作率（劳动参与率）超过70%，是世界第一，但在中国的家庭中，无偿的家务劳动主要由妻子（65%）和老人（23%）承担。中国男性家务参与率仅位于全球倒数第4位。因此，外卖餐饮的良性发展，意味着可以减少女性在家做饭的时间，这对她们是一种劳动解放。

同时，支持餐饮外卖的人认为，餐饮外卖完全可以兼顾节省时间和卫生营养，比如，按照食客的需求提供少盐少油少糖的食物。事实上，这几年有越来越多的餐馆响应政府号召，以“阳光厨房”的形式公开烹制食物的过程，并且为一些菜品打出少盐少油少糖的标签。还有个别餐馆为了让点外卖的顾客吃得放心，推出了手机视频观看后厨餐饮制作过程的服务。

我们可以设想，如果有一天，整个餐饮业都能做到“阳光厨房”、讲究膳食营养，相关的健康疑虑便很有可能被打消。届时，不仅能吃得放心，外卖也有足够潜力成为国人的主流生活方式之一。