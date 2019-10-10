辩证看待“旅游点外卖”

特色饭店排队太长不愿意等？夜宵吃太撑需要健胃消食片？景区饭店太贵不舍得吃？据某在线外卖平台的数据显示，在“十一”长假期间，有超过百万名游客在各地核心景区点外卖。

国庆出游点外卖成了一道景观，这一新的消费现象是多重因素影响的结果。首先，越来越多消费者养成了点外卖的消费习惯，他们在出游时选择点外卖，自然就不足为奇。另外，对游客来说，少数旅游景点存在的“宰客”等现象又让游客心有余悸，而点外卖一则价格明码标价，相对透明；二则有“差评”等约束机制在，不怕商家进行消费欺诈。同时，在特色饭店排队耗时费力，游客也是出于经济、时间成本的考量。游客逛景区已经很累，坐等外卖小哥送餐上门，照样能吃到当地的特色美味。

对于部分游客热衷的景区点外卖，一方面，景区管理方、相关部门要加强管理。比如，由此产生的外卖垃圾如何处理，有必要加强宣传教育，并形成相应约束机制，避免游客乱扔垃圾；另一方面，游客们更要自觉文明旅游。

对于景区来说，要促进旅游消费，整治旅游乱象，也需要加强治理力度，有必要借鉴外卖行业的经验，尊重消费者权益，重视游客的消费体验，如商品价格公开透明，赋予消费者给商家、景区“打差评”的权利等，使“旅游点外卖”成为旅游行业提升服务质量的契机。（戴先任）