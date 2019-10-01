为何高强度运动后没食欲

很多人在高强度运动后，变得食欲不振，吃不下东西，这是为什么？

从神经方面看，运动时身体为了供给更多的氧，要更快地泵血，即交感神经兴奋，而“饿”这种感觉由副交感神经支配，交感神经兴奋时，副交感神经兴奋性低，所以不容易觉得饿。

从循环角度看，运动时血液重新分配，更多血流向运动系统，内脏的血液相应减少，胃黏膜的血液减少后食欲会减低，正如人在紧张时不想吃饭一样。

如何改善高强度运动后没食欲呢？健身能量主要由糖原提供，糖原消耗的同时身体会燃烧脂肪。碳水化合物是最主要的糖原来源，如果没有充足碳水化合物，身体会自动判定你长期处于饥饿状态，降低基础代谢率。摄入碳水化合物可以将训练形成的肌肉分解供能状态转变为增大肌肉体积的合成状态。因此，运动期间的一日正餐应吃点米饭、馒头等主食，运动前可以喝点燕麦粥、吃根香蕉，保证肌肉生长所需的足够能量和稳定的胰岛素分泌水平，减少训练时由于糖分供应不足所引起的肌肉分解。

另外，运动后适当休息、在30分钟内进食比较合适，这时人体食欲会有所上升。若还是食欲不振，可吃点含糖和蛋白质零食，例如脱脂酸奶、巧克力、全麦饼干等，可在一定程度上缓解身体疲劳。▲