70％心血管病可预防

《中国心血管病报告2018》显示，目前心血管病死亡排在我国城乡居民总死亡原因的首位。对于心血管疾病的预防，现在已受到越来越多人的重视，但在这个过程中，重点预防哪些风险因素能有效保护心血管，很多人或许并不完全了解。近日，加拿大麦克马斯特大学人口健康研究所在欧洲心脏病学会2019年学术年会和世界心脏病学大会上公布的最新研究显示，通过改变13项危险因素，就可预防超过70%的心血管疾病及死亡风险。

七成多心血管疾病可预防

该研究共纳入全球5大洲21个不同收入国家的900个社区、近16万名35~70岁无心血管病的居民。受试者平均年龄为50岁，58%为女性。研究人员在10年随访期间，观察了14种潜在危险因素与主要心血管疾病的发作与死亡率之间的相关性。14种危险因素包括高血压、教育程度低、吸烟、饮酒、血脂异常、不健康饮食、高钠饮食、腹型肥胖、握力低、体力活动少、糖尿病、抑郁、室内空气污染（固体燃料烹饪）和室外空气污染。

研究发现，除室外空气污染外，其他13种危险因素均可通过人为直接改变。由这些危险因素导致的心血管疾病约占全球总病例的70％，死亡人数占全球心血管疾病死亡人数的近75％。

首都医科大学附属北京安贞医院心内科主任医师、中华医学会北京医学心血管分会青委会副主任委员刘巍向《生命时报》记者表示，该研究再次证实如果我们能够做好心血管疾病风险因素的预防，就可以规避近80%的风险。剩下20%左右的心血管疾病即使不可能完全预防，至少也能够延缓疾病进展，使患者有机会得到进一步的治疗。

13项因素危害健康

对这13项可改变风险因素与我国心血管疾病的关系，刘巍给予了详细解读：

高血压。高血压是导致我国心血管疾病死亡最主要的因素之一。血压升高会引起供应心脏的冠状动脉狭窄，从而导致冠心病，也会导致心脏负荷增加，心肌增厚，从而可能引起心脏衰竭。高血压还可能导致全身各系统跟血管有关的靶器官损伤，从而引起全身的动脉粥样硬化性血管疾病，最后导致心脏疾病死亡。

血脂异常。血脂异常是冠心病的罪魁祸首。人体血脂中低密度脂蛋白的增高，是导致冠心病以及冠心病恶化致死亡的最重要原因，高密度脂蛋白的降低也会增加患冠心病的风险。

空气污染。上海交通大学的学者发现，空气污染会导致人体动脉粥样硬化的一些指标增加，尤其是炎性和免疫性指标都会增加，从而促进动脉粥样硬化的发生。相比室外空气污染，室内空气污染物的密度会更大、更集中，危害更直接。目前，全球仍有超过27亿人在家中使用固体燃料（如煤炭、木柴、木炭、秸秆等）做饭或采暖。一项在中国进行的研究显示，与主要使用燃气或电力的人相比，经常使用煤炭或木柴做饭的人，心脑血管疾病死亡风险升高20%。

吸烟。烟雾里的焦油和尼古丁会刺激血管发生痉挛性改变，损伤人体血管最内部的一层内皮。血管内皮被损害后，低密度脂蛋白就更容易进入到血管壁中，引起冠状动脉或者全身动脉粥样硬化。

不良饮食。碳水化合物会在身体里转化成能量，如果摄入过多，代谢不出去，就会转化为脂肪，增加心脑血管负担。人体每天必须摄入一定量的蛋白质来补充代谢需要，但蛋白质摄入过多，会导致体内脂蛋白增加，对于肝肾功能不好的人群是有害的。最关键的是脂肪，尤其是饱和脂肪酸的过度吸收，使人体内低密度脂蛋白的水平增加，导致血管发生动脉粥样硬化的风险增加。

教育程度低。通常，知识水平较高的人群，更注重饮食结构的合理性，一般也能坚持规律运动。同时，受教育程度较高人群对不良嗜好的管控力会更强。

腹型肥胖。这类人群往往会患有代谢性综合征，即存在胰岛素抵抗，增加患冠心病的风险。代谢性综合征有几个特点，一是低密度脂蛋白胆固醇增加，二是甘油三酯偏高，三是腰围增加。甘油三酯，就是我们摄入的食物在人体内转化成类似油脂一样的物质，甘油三酯偏高的人，血液就像增加了一层油，对心脑血管损害较大。

糖尿病。糖尿病会使人体长期处于血糖较高的环境中。血管糖分的增加，会引起人体内环境的改变，破坏血管内皮细胞，还会促进一些炎性因子的释放，从而引起血管及全身各个系统血管炎性的改变，包括脑血管、视网膜血管、肾脏的血管都会受到影响。

高钠饮食。高钠饮食是导致我国高血压高发的主要原因。盐吃太多，会增加体内渗透压，使人体内血容量增加，从而导致血压升高。血容量的增加也会加重肾脏负担，从而引起血压进一步升高。

握力低、体力活动少。握力和体力活动是姊妹关系。握力是人体素质综合性的表现，握力低说明人体肌肉强度下降，骨骼减弱，同时也能体现出一个人心脏的健康程度。有研究调查了17个国家近14万人发现，握力每下降5公斤，心血管疾病风险或由其他原因导致的循环系统疾病就会相应增加17%。

饮酒。酒精过多会损害肝脏，而肝脏是人体脂肪代谢的器官。肝脏受损的话，人体的血脂调节会紊乱，肝脏损伤也会影响身体对药物的代谢等等。这些都会加重冠心病和动脉粥样硬化性疾病的发生。

抑郁。人在过度伤心时，会导致一种应激性改变，这种改变对心脏的打击，就好像发生了一次心梗一样。情绪的过度改变，包括抑郁都会引起人体内环境的改变，从而引起血管以及血管壁的损伤，最后促进动脉粥样硬化的发生。

国人最该重视的六大健康风险

“心血管疾病重在预防，做好预防，就能避免大部分风险。”刘巍表示，对中国人来说，高血压、吸烟、不良饮食、高钠饮食、糖尿病和肥胖是最该重视的六大心血管病风险因素。

他建议我国居民，一要控制血压，二要管住嘴，从饮食方面调整，避免过咸、过油的饮食，三要避免吸烟、饮酒。此外，还要迈开腿，坚持运动，控好体重。通过个人努力改变这些心血管疾病的危险因素，就可降低患心血管疾病的几率。

中国医学科学院阜外医院心血管内科副主任医师、北京医学会心血管病分会健康教育学组组长杨进刚也指出，心血管疾病是我国最常见的危害健康和生命的疾病，上述研究指出的13个可改变风险因素都进一步证明，心血管疾病的预防很重要。所以，建议有关部门要进一步加强心血管疾病的科普工作，加快落实《“健康中国2030”规划纲要》。同时，每个人都是自己健康的第一责任人，大部分导致心血管疾病的风险因素都是可控的，每个人都该为自己的健康负责。▲