卢清君：互联网+医疗助力“三医联动”

9月18日，由泰州市人民政府、中国（泰州）医药峰会组委会、中国药理学会、中国农工民主党生物技术与药学工作委员会共同主办2019中国（泰州）医药峰会在泰州召开。峰会期间，国家卫生健康委远程医疗管理与培训中心主任卢清君就互联网+医疗对医保医药医疗体制机制改革的影响接受采访。他表示，互联网+医疗将会更好的助力“三医联动”。

卢清君介绍说，随着移动互联网、大数据、云计算等多领域技术与医疗领域跨界融合，新兴技术与新服务模式快速渗透到包括预防、诊断、治疗等在内的医疗各个环节，给人们就医习惯、就医方式等带来重大变化。 他指出互联网+医疗有利于优化医疗资源配置。在线咨询和远程医疗借助互联网实现有限医疗资源的跨时空配置，突破了传统的现场医疗模式， 使医疗资源匮乏得以缓解。在线健康咨询服务可有效解决患者看病无序现象，通过建立疾病数据库和整合医生资源，将需要到医院就诊的患者导诊到相应的部门。同时患者可以不用反复奔波于医院与家之间，通过互联网就可以进行复诊，接受医生的连续照护。

卢清君指出，随着5G 通信支持互联网数据的传输，可穿戴设备派上了用场，可穿戴设备使用户可随时随地进行自我健康管理， 并将在正常医疗流程无法获取的数据转换为实时动态数据流，为及时筛查、预防疾病奠定基础。同时，可及时接受专业医护人员的各种健康咨询、筛查、预防、监护和干预照护，促进人们的健康需求由传统、单一的医疗治疗型向疾病预防型、保健型和健康促进型转变。他指出，互联网+医疗实际上给制药企业也带来了一个全新的模式，从原来纯线下的供应，变到了互联网平台上的供应，极大地方便了群众看病就医后的反复排队拿药的情况。

卢清君表示，政府部门需要利用新的信息化技术手段去加强监管，适应新的产业模式的发展、国家医保局出台了关于互联网加医疗相关的项目的物价和医保政策。推动了互联网医疗，尤其是在国家层面明确了物价定价体系、收费与分配原则，促使更多的患者在基 层使用远程医疗、互联网医疗。患者无需重复就诊、重复报销，节约了地方基层的医保资金，对于商保而言，在重大疾病救助等领域有了新的空间，基于物价体系进行测算，补充基本医疗保障的不足，缓解医保的压力。他认为，互联网的应用提高了基层医疗机构的临床诊疗能力，减少误诊、无效诊疗和医药、医保资金的浪费，对整个医疗和医药产业都是一个非常好的契机。

卢清君最后强调，随着互联网+医疗在三医联动领域的不断应用实际，未来医药、医保、医疗体制也将迎来更多新的突破。